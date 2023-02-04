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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب يحدد دور اتحاد الكرة ولجنة الحكام

صدى البلد

 

أكد الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة ، أن اتحاد الكرة المسؤول عن المنتخبات كما أن رابطة الأندية هي المسؤولة عن إدارة الدوري ولكن هناك أمور مشتركة مثل لجنة الحكام.


وقال صبحي عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن وزارة الرياضة ليست مسؤولة فقط عن كرة القدم ولكن أيضاً عن العديد من الألعاب الرياضية بدليل مضاعفة عدد الميداليات الأولمبية في دورة طوكيو الأخيرة.


وأشار إلى أن الوزارة تتبع أسلوباً علمياً ومشاريع قومية على أعلى مستوى لتطوير الألعاب الجماعية موضحاً أن كرة القدم تتحكم في المزاج العام كما أن الدوري الممتاز قوي للغاية.

مساندة المنتخبات هامة

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وتابع:" نساند المنتخبات الوطنية بكافة مراحلها والجميع يدعم المنتخب لأقصى درجة كما أن هناك رسائل مهمة وجهها للاعبين والجهاز الفني للمنتخب الأولمبي للعمل بقوة".


وأضاف:" لم نحزن بسبب الخروج من تصفيات كأس العالم أو عدم الفوز بلقب أمم أفريقيا بسبب قوة الأداء مع البرتغالي كارلوس كيروش ، ونساند منتخبنا لأقصى درجة ولدينا أهداف مهمة على رأسها التتويج بلقب أمم أفريقيا والتأهل لبطولة كأس العالم".


وأكد أن اتحاد الكرة منتخب ويدير عمله حتى عام 2024 وربما يستمر هذا المجلس أو يرحل وفقاً لإرادة الجمعية العمومية موضحاً أن هناك مصطلح يخرج دائماً مع كل أزمة حول دور الوزير وهو أمر غير مفهوم فالمسؤولية لمن يدير الأمور.


وأشار إلى أن الوزارة تدخلت في حل أزمات عديدة على رأسها أزمة مستحقات الإنجليزي مارك كلاتينبرج رئيس لجنة الحكام وأيضاً حل مشكلة النادي الإسماعيلي.
 

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