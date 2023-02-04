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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

للتاريخ.. عمرو دياب وتامر حسني في صورة واحدة

تامر حسني وعمرو دياب
تامر حسني وعمرو دياب

أثارت صور تجمع الهضبة «عمرو دياب» مع نجم الجيل «تامر حسني» من حفل زفاف الفنان «أحمد عصام» ضجة مواقع التواصل الاجتماعي بين محبي الفنانين.

لم يصدق الجمهور بأن هناك صورة تجمع مطربيهما المفضلين بعدما نشرها «تامر حسني» عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.

 

ردود أفعال الجمهور

كتب أحد المستخدمين معلقًا على الصور العفوية اللطيفة: "الشكر لأحمد عصام إنه جمعك لأول مرة مع عمرو دياب.. الصورة تتبروز بصراحة".

وكتب مستخدم آخر مذهولًا: "أحلام العصر دي، تامر وعمرو مع بعض" مرفقًا الصورة بالقلوب، وكتبت إحدى مستخدمي إنستجرام تقول: "فيه صور للتاريخ هنا".

جمع حفل زفاف الفنان «أحمد عصام» عدد كبير من نجوم الغناء مثل الكينج «محمد منير»، «مصطفى قمرو» والنجم «حميد الشاعري».

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IMG_20230204_041143
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IMG_20230204_041211
تامر حسني عمرو دياب زفاف أحمد عصام حفل زفاف أحمد عصام الكينج

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