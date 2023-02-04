للتاريخ.. عمرو دياب وتامر حسني في صورة واحدة

أثارت صور تجمع الهضبة «عمرو دياب» مع نجم الجيل «تامر حسني» من حفل زفاف الفنان «أحمد عصام» ضجة مواقع التواصل الاجتماعي بين محبي الفنانين.

لم يصدق الجمهور بأن هناك صورة تجمع مطربيهما المفضلين بعدما نشرها «تامر حسني» عبر حسابه الرسمي على إنستجرام.

ردود أفعال الجمهور

كتب أحد المستخدمين معلقًا على الصور العفوية اللطيفة: "الشكر لأحمد عصام إنه جمعك لأول مرة مع عمرو دياب.. الصورة تتبروز بصراحة".

وكتب مستخدم آخر مذهولًا: "أحلام العصر دي، تامر وعمرو مع بعض" مرفقًا الصورة بالقلوب، وكتبت إحدى مستخدمي إنستجرام تقول: "فيه صور للتاريخ هنا".

جمع حفل زفاف الفنان «أحمد عصام» عدد كبير من نجوم الغناء مثل الكينج «محمد منير»، «مصطفى قمرو» والنجم «حميد الشاعري».

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