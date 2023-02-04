الاقتصاد الأمريكي يصدم الأسواق ويضيف 517 ألف وظيفة في يناير

فجر الاقتصاد الأمريكي مفاجأة من العيار الثقيل بإضافته 517 ألف وظيف للقطاع الخاص غير الزراعي (أكبر مكاسب منذ يوليو 2022)، مقابل توقعات كانت تشير إلى إضافة 185 ألف وظيفة فقط.

هذا وتم تعديل القراءة السابقة لشهر ديسمبر إلى 260 ألف وظيفة من 223 ألف وظيفة.

وتراجعت معدلات البطالة في الولايات المتحدة إلى 3.4% خلال يناير (أقل مستوى منذ مايو 1969)، وذلك مقابل توقعات بارتفاعها إلى 3.6% من 3.5% في ديسمبر.

وساعد النمو عبر العديد من القطاعات على دفع الإيقاع الهائل مقابل التقدير.

وأضاف قطاع الترفيه والضيافة 128 ألف وظيفة، فيما أضاف قطاع الخدمات المهنية والتجارية 82 ألف وظيفة، والرعاية الصحية 58 ألف وظيفة.

هذا وأضاف قطاع التجزئة 30 ألأف وظيفة والبناء 25 ألف وظيفة.

وحققت الأجور كذلك مكاسب قوية، إذ ارتفع متوسط الأجور في الساعة بنحو 0.3% على أساس شهري وفقاً للتوقعات، وبنسبة 4.4% على أساس سنوي، أي أعلى بنحو 0.1% من التقديرات.