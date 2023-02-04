بالأسود اللافت.. شاهد| هيفاء وهبي تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

وتألقت هيفاء وهبي في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت بنطلون جلد مع توب باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات ونسقت معهما جاكيت فرو شتوي أنيق.

وانتعلت هيفاء وهبي حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود مع حقيبة يد متوسطة الحجم باللون الأحمر، وتزينت بمجموعة من المجوهرات التي زادت من أناقتها و جاذبيتها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت هيفاء وهبي على خصلات شعرها الأسود المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.

هيفاء وهبي

هيفاء وهبي