عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالأسود اللافت.. شاهد| هيفاء وهبي تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

txt

بجمبسوت مخملي| نيرمين الفقي تستعرض أناقتها بإطلالة لافتة

txt

حظهم وحش.. هذه الأبراج الأقل حظا في الحب| هل أنت منهم؟

وتألقت هيفاء وهبي في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت بنطلون جلد مع توب باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات ونسقت معهما جاكيت فرو شتوي أنيق.

وانتعلت هيفاء وهبي حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود مع حقيبة يد متوسطة الحجم باللون الأحمر، وتزينت بمجموعة من المجوهرات التي زادت من أناقتها و جاذبيتها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت هيفاء وهبي على خصلات شعرها الأسود المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.

 

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قناة مصرية تنقل مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية

إذاعة مباراة الأهلي وسياتل على أون تايم.. كيف تضبط البث الأرضي على تلفزيونك؟

تردد قناة aea نايل سات.. القنوات الناقلة لمباراة النادي الأهلي وسياتل ساوندرز

بث مباشر من البيت.. مفاجأة في القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل اليوم

وجهة إجبارية.. أين يذهب محمد صلاح بعد قرار ليفربول المفاجئ؟

كأس العالم للأندية.. رسالة من خالد الغندور لـ الأهلي قبل مباراة سياتل|شاهد

مهيب عبد الهادي عن تسجيل لاعبي الزمالك الجدد: تحرك قوي من الأهلي

من بيتك وعلى شاشتك.. 4 طرق سهلة لمشاهدة مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية

موضوعات متعلقة

طريقة عمل الطعمية السورى في البيت .. أحلى من الجاهز

موقف صادم .. سيدة تترك رضيعها على إحدى الشواطئ لسبب غريب

مرض غريب يهددك بالعمى وأعراضه صادمة

بجمبسوت مخملي| نيرمين الفقي تستعرض أناقتها بإطلالة لافتة

نشرة المرأة و الصحة| هذه الأبراج الأقل حظا في الحب… مفاجأة عن الفرق بين اللبن البقري والجاموسي

خايفين من اللي جاي..هذه الأبراج تقلق من المستقبل

طبيب يفجر مفاجأة عن الفرق بين اللبن البقري والجاموسي

طريقة عمل كفتة البطاطس المقرمشة| من غير لحوم

ترشيحاتنا

أشواط إضافية بين الهلال والوداد في ربع نهائي كأس العالم للأندية

القسام : تصدينا للاقتحام الإسرائيلي في أريحا

إدارة منتدى شباب العالم: توجيه عوائد حقوق رعاية النسخة الخامسة لتنفيذ مبادرات ومشروعات

لنقل رسالة أردوغان.. عضو بارز في الحكومة التركية يزور إسرائيل

"حسن العشرة وحفظها" موضوع خطبة الجمعة المقبلة بمساجد الأوقاف

قرار من إدارة منتدى شباب العالم بشأن النسخة الخامسة في شرم الشيخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود اللافت.. شاهد| هيفاء وهبي تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

بتحب الخناقات| هذه الأبراج لا تفضل المناقشات الهادئة

من غير لحوم.. طريقة عمل مكرونة بالطماطم والثوم

تاني جوازة بعد خطوبة لأسبوعين.. من هو أنتيكا متصدر السوشيال ميديا بحفل زفافه

فيديو

بعد زواجها من شخصية سياسية معروفة .. فنانة شهيرة تعتزل التمثيل

تفاصيل أزمة حلمي بكر داخل غرفة الرعاية المركزة.. فيديو

قنوات تنقل كأس العالم للأندية مجانا ومعلومات عن سياتل منافس الأهلى.. فيديو

أسعار الذهب والدولار في مصر اليوم السبت .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

نهال علام

معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ