برلماني يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق للسيطرة على أسعار السلع الأساسية

قال النائب حازم عويان عضو مجلس النواب، أن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية فرضت نفسها على معدلات النمو العالمي، مما دفع البنك الدولي للتحذير من أن أسعار الأغذية والطاقة التي ارتفعت بقوة بسبب الحرب في أوكرانيا قد تظل مرتفعة حتى نهاية 2024.



وطالب النائب حازم عويان في تصريحات صحفية اليوم ، الحكومة بأهمية تشديد الرقابة على الاسواق، فى ظل استمرار ارتفاع أسعار السلع الاساسية، حيث أن ورغم الإفراج عن البضائع بالجمارك، وتوفر الدولار، إلا أن أسعار السلع مستمرة فى الارتفاع دون سبب واضح .



وأشار النائب حازم عويان ان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بضرورة ضبط للأسواق والتوسع في منافذ البيع الحكومية لضبط الاسعار، ولكن تحركات الحكومة على الأرض مازالت عاجزة عن ضبط الأسواق.



ولفت النائب حازم عويان ، إلى أن الحكومة حتى الآن لم تستطع ضبط محتكري السلع، ومازالت أسعار الدواجن والأرز والبيض مرتفعة بشكل كبير، مما يؤثر على جميع فئات الشعب الذى أصبح يجد صعوبة بالغة في توفير احتياجاته الأساسية .



وثمن النائب حازم عويان عضو مجلس النواب ، الجهود المبذولة من حكومة مدبولي فى مواجهة الأزمة الاقتصادية، ولكنها غير كافية ، موضحا ان معارض اهلا رمضان، خطوة على الطريق الصحيح تلزمها خطوات اخرى هامة مثل ضبط محتكري السلع، وزيادة الحملات التموينية لضبط الأسواق.