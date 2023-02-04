هشجع الأهلي.. تعرف على سبب مساندة ياسمين الخطيب الزملكاوية للفريق الأحمر

أثارت الإعلامية ياسمين الخطيب، الجدل بمنشور جديد لها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتبت ياسمين الخطيب: «مانشجعهوش إزاي!.. يا خبر!.. هانشجع الأهلي طبعاً عشان يخسر».

يلتقي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، نظيره سياتل ساوندرز الأمريكي، مساء اليوم السبت، في مدينة طنجة بالمغرب، بالدور الثاني لكأس العالم للأندية.

موعد مباراة الأهلي:

تنطلق مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية في تمام الساعة 07:00 بتوقيت القاهرة و08:00 بتوقيت مكة المكرمة.

قنوات بث مباراة الأهلي:

ومن المقرر، أن تبث مباراة الأهلي ضد سياتل أيضًا عبر قنوات: المغربية الرياضية وقناة SSC الرياضية السعودية.