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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تستقبل 95 مهاجراً جديداً من إثيوبيا

إسرائيل تستقبل 95
إسرائيل تستقبل 95 مهاجراً جديداً من إثيوبيا

استقبلت إسرائيل، أول أمس، 95 مهاجرا جديدا من إثيوبيا كجزء من عملية "اجعلوا إسرائيل 2" للم يهود الشتات - بمساعدة صندوق الكيرين هايسود والوكالة اليهودية.   
وبحسب وسائل الإعلام العبرية، فقد انضم إلى طائرة المهاجرين التي حطت في إسرائيل  وفد إسرائيلي من صندوق كيرين هايسود ، يتألف من حوالي 25 زعيما ، يقومون بجمع مبالغ كبيرة للجالية في إثيوبيا ، وكذلك لرفعهم واستيعابهم في إسرائيل.

ويعتبر الكيرين هايسود هو الصندوق التأسيسي الذي أقره المؤتمر الصهيوني المنعقد في لندن يوليو 1920م، والذي أنشئ بغرض استعمار فلسطين.

يعود التفكير الفعلي في هذا الصندوق إلى تاريخ صدور وعد بلفور في 1917م، حيث تأسس على أثر هذا الإعلان "صندوق تحضيري" جمع 130,000 جنيه إسترليني في سنتين، ولكن الصندوق التأسيسي، أو "الكيرين هايسود"، هذا لم يتشكل فعلياً إلا في المؤتمر الصهيوني العالمي الذي انعقد في لندن.

وكان الهدف من تأسيسه، جمع الأموال لتمويل الهجرة والاستيطان في فلسطين؛ باعتبارهما الوسيلة الرئيسة لتطوير البلاد واستعمارها باتجاه خلق "الوطن القومي اليهودي". وعلى هذا اعتبر التبرع للـ"كيرين هايسود" ضريبة سنوية إلزامية ملقاة على عاتق كل يهودي، وأنيط أمر انتخاب إدارة الصندوق رسمياً بالمنظمة الصهيونية العالمية، ومن بعدها بالوكالة اليهودية.

 

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