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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لنقل رسالة أردوغان.. عضو بارز في الحكومة التركية يزور إسرائيل

عضو بارز في الحكومة
عضو بارز في الحكومة التركية يزور إسرائيل

كشفت وسائل الإعلام العبرية، عن زيارة يقوم بها وزير السياحة التركي محمد نوري إرسوي إلى إسرائيل في الأيام المقبلة، وذلك لنقل رسالة من الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
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وبحسب صحيفة "إسرائيل اليوم" فأنه من المتوقع أن يشارك الوزير في المعرض السياحي السنوي بإسرائيل الذي يقام في تل أبيب.

وبعد سنوات عديدة من الأزمة بين البلدين ، ومع استمرار تجدد العلاقات التجارية بين تركيا وإسرائيل ، سيستضيف معرض الأعمال السياحي الإسرائيلي الذي سيقام بين 14 و 15 فبراير ، الوزير التركي.

وأكد مسؤولون كبار في وزارة السياحة الإسرائيلية، أن تركيا عادة لتكتسب شعبية خاصة في العام الماضي بين السياح الإسرائيليين، مشيرين إلى أن  حوالي 17 رحلة جوية تقلع من إسرائيل إلى تركيا كل يوم.

وحسب الصحيفة فقد يقيم بعض الركاب في تركيا وبعضهم يواصلون رحلاتهم إلى وجهات أبعد. ومن المتوقع أن يزداد عدد الرحلات قريباً مع دخول شركات الطيران الإسرائيلية في المنافسة على الرحلات الجوية إلى تركيا.

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