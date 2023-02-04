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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شاهد .. ابنة مدرب كرة قدم أمريكي تقلّد حركاته أمام الكاميرات

ابنة مدرب أمريكي
ابنة مدرب أمريكي تسخر منه أمام الكاميرات

هزم فريق فيلادلفيا إيجلز الأمريكي لـ كرة القدم فريق سان فرانسيسكو 49 ليفوز ببطولة NFC أمس، وقد احتفل «نيك سيرياني» مدرب فريق فيلادلفيا إيجلز مع عائلته بعد الفوز.

كما انضم إليه أطفاله الثلاثة خلال مؤتمره الصحفي مع وسائل الإعلام عقب المباراة، وقد ظهرت طفلته تايلور البالغة من العمر 5 سنوات في مشهد طريف وهي تقلد والدها وتتصرف مثل مترجم لغة الإشارة.

الفيديو نشرته الرابطة الوطنية لكرة القدم على تويتر، حيث ظهرت تايلور وهي تقوم بحركات اليد بتعابير وجه مضحكة، وهي تقلد والدها تمامًا.

بدت الطفلة رائعة وأصبحت حديث الصحف الأمريكية، خاصة بعد أن طلب منها والدها مدرب فيلادلفيا إيجلز التوقف قرب نهاية المقطع.

أثار المقطع إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم تداوله على نطاق واسع، معبرين عن حبهم للطفلة اللطيفة.

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