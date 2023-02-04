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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصريح مهم لوزير الطاقة السعودي عن العقوبات.. هذا ما قاله

السعودية
السعودية

سلط وزير الطاقة السعودي، الأمير  عبد العزيز بن سلمان، اليوم السبت، الضوء على الضرر الذي قد يحدث للأسواق العالمية من نقص إمدادات الطاقة، وفق ما ذكرت صحف دولية.

وعبر وزير الطاقة السعودي، عن أمله ألا تؤدي ‏العقوبات وتراجع الاستثمارات إلى نقص إمدادات الطاقة.‏


وأضاف الوزير في مؤتمر صناعي بالرياض "كل ما يسمى بالعقوبات والحظر ‏ونقص الاستثمارات سيتحول إلى شيء واحد، شيء واحد فقط وهو نقص إمدادات ‏الطاقة بجميع أنواعها بينما نحن في أمس الحاجة إليها".‏


وكان  وزير الطاقة السعودي يرد على سؤال حول تأثير العقوبات على ‏سوق النفط.‏


يأتي ذلك، فيما قال محللون ماليون، بحسب شبكة سي إن بي سي، أن العقوبات المفروضة على النفط الروسي فشلت تماماً وأن سقوف الأسعار الجديد قد تثبت عدم أهميتها أيضاً.

وقال الخبير بول سانكي :"إن سقف الأسعار اُخترع من قبل بيروقراطيين، ولا يوجد أن منهم يفهم أسواق النفط لذلك فشلت تماماً".

وأضاف: العقوبات كانت صعبة لأسواق النفط لأن إمدادات النفط الروسي لم تنقطع بل واصلت موسكو الصادرات بمستويات مرتفعة".

ويخطط الاتحاد الأوروبي لحظر واردات المنتجات البترولية المكررة من روسيا، بما في ذلك وقود الطائرات، بداية من يوم الأحد.

وفرض الاتحاد الأوروبي في ديسمبر حظراً على مشتريات وواردات الخام الروسي المنقول عن طريق البحر.
 

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