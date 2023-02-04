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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مفتي الجمهورية ناعيا رئيس الوزراء السابق: "قدم خدمات جليلة في فترات عصيبة"

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

نعى الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق الذي وافته المنية مساء اليوم عن عمر ناهز 68 عامًا.

وقال المفتي، إن الراحل كان له الكثير من الإنجازات الكبيرة وقدم لمصر خدمات جليلة في فترات عصيبة كانت تمر بها البلاد، ومن خلال مناصب عدة تولاها وعمل فيها بجد واجتهاد لصالح الوطن.

وتوجه مفتي الجمهورية، بخالص العزاء إلى أسرة المهندس شريف إسماعيل، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته في الصالحين، وأن ينزله منازل الأبرار، ويلهم أهله الصبر والسلوان.

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