قاضية أفشة للأهلي في شباك الزمالك تحيا بمرمى بطل أمريكا بمونديال الأندية

تأهل النادي الأهلي إلى دور نصف نهائي كأس العالم للأندية على حساب سياتل ساوندرز بطل أمريكا عقب تحقيق الفوز في اللقاء الذي جمع بينهما منذ قليل ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية .

ونجح محمد مجدي أفشه في إحراز هدف فوز النادي الأهلي في الدقيقة 88 ليقود المارد الأحمر إلي نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية.

قاضية أفشة تمنح الأهلي إنجازًا جديدًا

لا يزال الجميع يتذكر هدف تحقيق بطولة دوري أبطال افريقيا 2020 في الوقت القاتل بإستاد القاهرة خلال مواجهة النادي الأهلي والزمالك بنهائي دوري الأبطال.

نجح محمد مجدي أفشه في تحقيق لقب جديد يضاف لبطولات النادي الأهلي عقب انتزاع لقب دوري أبطال افريقيا أمام نادي الزمالك بهدف قاتل في الدقيقة 85 ليقود المارد الأحمر لتحقيق إنجاز جديد.

وعلى الرغم من تذبذب مستوي محمد أفشة خلال الفترة الماضية وتعرضه لمهاجمات شديدة من قبل جماهير النادي الأهلي بسبب تراجع مستواه الفني خصوصا منذ رحيل بيبتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر يبدأ في كسب الثقة من جديد ومنح النادي الأهلي إنجازا جديدا مساء اليوم عقب قيادة المارد الأحمر إلى تحقيق الفوز على سياتل ساوندرز بطل أمريكا في الدقيقة 88 ويعلن وصول المارد الأحمر لنصف نهائي كأس العالم للأندية ليواجه ريال مدريد.

موعد مباراة الأهلي وريال مدريد

من المقرر أن تقام مباراة نصف النهائي بين الأهلي وريال مدريد الإسباني بطل أوروبا يوم الأربعاء المقبل في تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة .