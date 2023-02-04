عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مرتجي : الأهلي صاحب البسمة على شعب مصر .. والجماهير المغربية شجعتنا

صدى البلد

علق خالد مرتجي أمين صندوق  النادي الأهلى ، على تأهل الأهلي لنصف نهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على نادي سياتل بطل أمريكا.

معلول ومتولي يخضعان لاختبار المنشطات عقب مباراة الأهلي وسياتل

رئيس “سيتي كلوب” بعد تأهل الأهلي: “الانضباط والسلوك أساس نجاح المؤسسات”

وقال خالد مرتجي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  الجماهير المغربية كانت تشجع النادي الأهلي في مباراة اليوم ".

وتابع خالد مرتجي:"   النادي الأهلي صاحب البسمة على شعب مصر، ولدينا رجالة وجهاز فني على أعلى مستوى استطاع ان يحقق الفوز في مباراة اليوم ".

واكمل خالد مرتجي :"   المدير الفني للنادي الأهلي واللاعبين على أعلى مستوى، والكل يحب النادي"، مضيفا:"  النادي الأهلي مستمر في عمله ويركز على هدفه ولا نتحدث كثيرا ".

الأهلى النادي الأهلي مونديال الأندية اخبار التوك شو أحمد موسى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي مباشر الآن في بطولة كأس العالم للأندية

بث مباشر من البيت.. مفاجأة في القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل اليوم

تعليق مثير من شوبير بعد فوز الأهلي على سياتل في مونديال الأندية

قناة مصرية تنقل مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية

لاعب الزمالك السابق: الأهلي فخر الكرة المصرية

إذاعة مباراة الأهلي وسياتل على أون تايم.. كيف تضبط البث الأرضي على تلفزيونك؟

رد فعل خالد الغندور بعد تأهل الأهلي لنصف نهائي كأس العالم للأندية

وجهة إجبارية.. أين يذهب محمد صلاح بعد قرار ليفربول المفاجئ؟

ترشيحاتنا

خير مُعلّم .. وزيرة التعاون الدولي تنعى شريف إسماعيل

تسبب السرطان وتدمر الشعر .. تحذير عاجل من هذه الكريمات | فيديو

البنك المركزي: 4.06 تريليون جنيه استثمار أذون الخزانة والأوراق المالية سبتمبر الماضي

مع إسقاط المنطاد الصيني .. إسرائيل تهاجم جسمًا مجهولًا في أجواء غزة

صوّر أماكن استراتيجية | أحمد موسى : الصين علّمِت على أمريكا بالمنطاد

أسرع 5 سيارات جديدة في السعودية |صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمذاق شهي.. طريقة عمل كفتة البطاطس بالتونة

مشاهد تحبس الأنفاس من الطرق الأكثر رعبا في العالم

من غير أدوية.. علاج الدوالي للمرأة الحامل

الكفتة المغشوشة والأصلية .. شاهد الفرق بمجرد النظر

فيديو

بسلاح بلاستيك.. «صدى البلد» يرصد عملية سطوح على صرافة بدولة عربية|تغطية خاصة

بالتقسيط على 20 سنة.. اشتري شقة 150 مترًا بشرط هذا المرتب| فيديو

ديما بياعة تلقي بنفسها من الطائرة.. تفاصيل/ فيديو جراف

وارد.. حقيقة اعتزال بوسي للفن بعد غياب 4 سنوات| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ