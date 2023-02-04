مرتجي : الأهلي صاحب البسمة على شعب مصر .. والجماهير المغربية شجعتنا

علق خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلى ، على تأهل الأهلي لنصف نهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على نادي سياتل بطل أمريكا.

وقال خالد مرتجي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الجماهير المغربية كانت تشجع النادي الأهلي في مباراة اليوم ".

وتابع خالد مرتجي:" النادي الأهلي صاحب البسمة على شعب مصر، ولدينا رجالة وجهاز فني على أعلى مستوى استطاع ان يحقق الفوز في مباراة اليوم ".

واكمل خالد مرتجي :" المدير الفني للنادي الأهلي واللاعبين على أعلى مستوى، والكل يحب النادي"، مضيفا:" النادي الأهلي مستمر في عمله ويركز على هدفه ولا نتحدث كثيرا ".