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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس تاجر سلاح بعين شمس

حبس
حبس

أمرت نيابة عين شمس الجزئية، بحبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بقصد الإتجار.

وكلفت النيابة رجل المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عنها للتوصل لملابستها.

وكان قد تمكن رجال المباحث من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة وبحوزته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بقصد الإتجار، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص .

فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة بمزاولة نشاط إجرامي فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية بدون ترخيص، مُتخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته (فرد محلى – فرد خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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