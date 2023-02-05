تجديد حبس شخصين سرقا مجوهرات وأموالا من شقة بمدينة نصر

قرر قاضى المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح مدينة نصر، تجديد حبس شخصين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بسرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من داخل شقة بمدينة نصر.

وكانت قد قررت نيابة مدينة نصر، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم لاتهامهم بسرقة مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من داخل شقة بمدينة نصر.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكان قد تمكن رجال المباحث بالقاهرة من ضبط شخصين لسرقتهما مبالغ مالية ومشغولات ذهبية من داخل شقة بمدينة نصر، وتمت عملية الضبط بإشراف اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغا من أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، باكتشافه كسر كالون باب الشقة سكنه، وبعثرة محتوياتهـــا وسرقة مـبلغ مالى و3 ساعات يد ومشغولات ذهبية من داخلها.

وباستخدام التقنيات الفنية الحديثة، أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وتبين أنهما شخصان لهما معلومات جنائية.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر قلب الكالون"، وتم بإرشاد أحدهما ضبط جزء من المبلغ المالى، وأقر بإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية، كما تم بإرشاد المتهم الآخر ضبط الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة بمسكنه، وكذا باقى المسروقات.

باستدعاء المجنى عليه، تعرف على المضبوطات، واتهمهما بالسرقة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.