20 مليون جنيه.. تجديد حبس نصاب الاستثمار في البورصة بالقاهرة

قرر قاضى المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس صاحب شركة، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت 20 مليون جنيه بدعوى استثمارها بالبورصة.

وكانت قد قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس صاحب شركة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت 20 مليون جنيه بدعوى استثمارها بالبورصة .

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكان قد نجح رجال مباحث القاهرة في ضبط صاحب شركة لاتهامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت 20 مليون جنيه بدعوى استثمارها بالبورصة .

بداية اكتشاف الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس من 4 مواطنين قرروا بتضررهم من مالك إحدى شركات الديكورات مقيم بالنزهة لتحصله منهم على مبالغ ماليـة تجاوزت 20 مليون جنيه وتحريره شيكات بنكية بقيمتها ، بدعوى استثمارها بالبورصة ، وبمجال عملـه مقابل أرباح شهريـــة ، ونظراً لعدم التزامه بالاتفاق المبرم بينهم توجهوا لصرف الشيكات ، وتبين أنها دون رصيد واتهموه بالنصب عليهم .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال استخدام التقنيات الحديثة التي أشرف عليها اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تم التوصل إلى تواجد المتهم بمحل سكنه بالنزهة تم استهدافه وضبطه ، وبمواجهته بما جاء بأقوال المبلغين أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.