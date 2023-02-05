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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمرو الحديدي : كولر يجيد التعامل في كل مباراة يخوضها مع الأهلي

الاهلي
الاهلي

أشاد عمرو الحديدي، مدافع الأهلي السابق، بالفوز الذي حققه الفارس الأحمر على حساب سياتل الأمريكي في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية.

وقال عمرو الحديدي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :"كولر لايعرف الأعذار وأداء لاعبي الأهلي معه في تطور".

وتابع :" الأهلي قدم مباراة جيدة أمام سياتل الأمريكي، استطاع كولر أن يحصل من المباراة على ما يريد، لقد قام بتقسيم المباراة، حيث منح الكرة للفريق المنافس لمدة 60 دقيقة حتى أصابه بالإرهاق وبعدها سيطر على المباراة حتى حسمها في دقائقها الأخيرة".

وواصل :" بالنسبة لي لو كنت لاعبا في الوقت الحالي لأحسست بالرعب من مواجهة ريال مدريد، اتمنى أن يلعب الأهلي هذه المباراة للتاريخ".

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