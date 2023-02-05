الوضع يزداد صعوبة| آخر التطورات في أوديسا بعد حريق بمحطة للطاقة





أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن الوضع على الخطوط الأمامية في الشرق يزداد صعوبة وأن روسيا ترسل المزيد والمزيد من القوات إلى المعركة.

قال حاكم منطقة لوجانسك، سيرجي هايداي، إن القوات الأوكرانية ما زالت تسيطر على قرية بيلوهوريفكا، مضيفا أن الوضع هناك متوتر لكنه تحت السيطرة.

وصدت القوات الأوكرانية، خلال اليوم الماضي، الهجمات الروسية في مناطق مستوطنتي كريمينا وشيبيليفكا في منطقة لوجانسك وفيركنيوكامينسكي وبلاجوداتني وكراسنا جورا وباراسكوفيفكا وباخموت وإيفانيفسكي وكليشيفكا في منطقة دونيتسك، وفقا لما ذكرته هيئة الأركان العامة في القوات المسلحة الأوكرانية.

انقطاع التيار الكهربائي في أوديسا

وأعادت أوديسا الكهرباء إلى البنية التحتية الحيوية بعد اندلاع حريق في محطة فرعية محملة بأحمال زائدة، وترك ما يقرب من 500 ألف شخص في المدينة الساحلية الأوكرانية بدون كهرباء بعد أشهر من الضربات الروسية على شبكة الطاقة الأوكرانية.

وقال مسؤولون إن الإصلاحات قد تستغرق أسابيع.

وسحب زيلينسكي جنسية العديد من السياسيين المؤثرين السابقين في الخطوة الأخيرة لـ "تطهير" أوكرانيا من التأثيرات الموالية لروسيا.

وقالت وسائل الإعلام الحكومية إن من بينهم العديد من كبار السياسيين من مكتب فيكتور يانوكوفيتش ، الرئيس الأوكراني الموالي لروسيا الذي تمت إزالته من منصبه في عام 2014.

وكان مستشار الرئيس البولندي للسياسة الخارجية قد صرح بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيزور بولندا.

وقال بايدن إنه سيزور البلاد وسط تقارير عن أن رحلته الأوروبية قد تتزامن مع الذكرى 24 فبراير للحرب الروسية.

كما قال مكتب سوناك بعد حديث الزعيمين إن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وزيلينسكي اتفقا على أهمية تسريع المجتمع الدولي لتقديم المساعدة لأوكرانيا.

وقال رئيس الوزراء أنطونيو كوستا إن البرتغال سترسل دبابات ليوبارد 2 إلى أوكرانيا ، دون تحديد عددها.

وأشار الرئيس الروسي السابق دميتري ميدفيديف إن إمداد أوكرانيا بأسلحة أمريكية أكثر تقدما لن يؤدي إلا إلى مزيد من الضربات الانتقامية من روسيا ، في حدود العقيدة النووية الروسية.