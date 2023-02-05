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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لجميع فئات المجتمع| تفاصيل مشاركة مبادرة "وعي" في معرض الكتاب.. فيديو

مبادرة وعي
مبادرة وعي

عرض برنامج " صباح الخير يا مصر " تقريرا من داخل فعاليات  معرض القاهرة الدولي للكتاب  ، لرصد أنشطة مبادرة " وعي " داخل المعرض تحت شعار " توعية جميع فئات المجتمع .

وقالت احدى المشاركات في المبادرة ، إنها تقام تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي ، وبشراكة 7 جمعيات منهم الهلال الأحمر ، ومصر الخير .

وأوضحت ، أن المبادرة تختص بتوعية الجمهور في المعرض عن 12 قضية شائكة في المجتمع مثل ختان الإناث، وصحة المرأة والطفل ، والزواج المبكر . 
 

وشهد أمس السبت، عاشر أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 54، تزاحما وإقبالا كبيرًا من جمهور المعرض على جناح الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وتشارك الهيئة  بمجموعة عناوين جديدة ومميزة تلقى رواجا كبيرا نظرًا لتنوعها وقيمتها وأسعارها المخفضة والتي في متناول الجميع.

معرض القاهرة الدولي للكتاب توك شو برنامج صباح الخير يا مصر وزارة التضامن الاجتماعي مبادرة وعي

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