عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: مباحثات الحكومة مع رومانيا تضمن تنويع مصادر الواردات لتحقيق الأمن الغذائي

جمال أبو الفتوح،
جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ

قال الدكتور جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن مباحثات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الروماني، نيكولاي تشوكا، تمثل استكمال لجهود الدولة الدبلوماسية، في تنويع الإمدادات وتأمين المخزون الاستراتيجي للأمن الغذائي، وذلك وسط ما يعصف بالبيئة الإقليمية والدولية من توترات وأحداث غير مسبوقة في وتيرتها وحدتها، وتدفع العلاقات والشراكات بين البلدين إلى آفاق جديدة على المستوى الثنائي والدولي متعدد الأطراف.

 

وأوضح "أبوالفتوح" فى بيان صحفى له، أن بحث زيادة استيراد القمح والحبوب من رومانيا بصفتها واحدة من أهم الدول الموردة للقمح إلى مصر، تأتي في إطار تدابير حماية الأمن الغذائي لمصر، كأولوية قصوى، والنهج الذي تتبناه القيادة السياسية بالعمل على مسارات متوازية لتحقيق تأمين احتياجات مصر مـن السلع الغذائية، لتضمن تنويع مصادر الواردات، وتطوير سلاسل التوريد، في ظل التأثر الناتج عن الحرب الروسية الأوكرانية، إضافة إلى برامج على المدى المتوسط والبعيد للنهـوض بالسياسات الزراعية، وإطلاق المشروعات القومية العملاقة لتوفير السلع الغذائيـة وزيادة الإنتـاج، وتكييف نظام الزراعة لمعالجة تهديدات التغير المناخي.

 

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن ما شهدته اللقاءات من توقيع عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات، وعقد منتدى اقتصادي للأعمال، يضم مجموعة من أبرز الشركات المصرية والرومانية، سيكون له دور مهم في تعزيز التبادل التجاري بالاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي كبوابة نفاذ لإفريقيا، فضلا عن بحث إمكانية الاستفادة من موقع رومانيا كنقطة انطلاق للمنتجات المصرية إلى أسواق دول شرق أوروبا ودول البلطيق، وذلك بما يدعم برنامج الصادرات المستهدف الوصول ل100 مليار دولار، بجانب استعراض الفرص الاستثمارية للدولة وما اتخذته من إجراءات لتوطين الصناعات وبالأخص في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة في مجال الهيدروجين الأخضر.

 

وتطرق "أبو الفتوح"، إلى أن عقد اللجنة المشتركة بين البلدين للتعاون الاقتصادى والعلمى والفنى، خلال العام الجاري في "بوخارست" ومناقشة المباحثات لتعزيز الصادرات المصرية في مجال البتروكيماويات والأسمدة للسوق الرومانية، يلبي مستهدفات الأولويات الوطنية ويخدم جهود نمو عوائد التصدير مع زيادة نشاط القطاعات الإنتاجية والعمل على توسيع أسواق المنتجات المصرية التى لها ميزة تنافسية عند التصدير، لاسيما أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي 1.1 مليار دولار.

رئيس مجلس الوزراء المخزون الاستراتيجي الامدادات استيراد القمح الحبوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس 2023 في جميع المحافظات .. اعرف نتيجتك

تراجع عيار 21 الآن 250 جنيهًا|أسعار الذهب تهبط بقوة بعد قرار البنك المركزي

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

نتيجة الصف الثاني الثانوي الفصل الدراسي الاول 2023 .. استعلم عنها الآن

برقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في كفر الشيخ

تراجع 55 جنيها.. هبوط جديد في أسعار الذهب اليوم الأحد 5-2-2023

أمي مسمحاني وشريكي ليس طفلا.. تفاصيل ترويها قاتلة مشرفة عمال بورسعيد لرفيقة المحبس

شكراً على حسن تعاونكم.. تعليق ساخر من شوبير لقناة الزمالك

ترشيحاتنا

بحكم محكمة.. رجل يتجول عاريًا في شوارع إسبانيا

القوى العاملة : توفير 11 ألفاً و23 فرصة عمل..وتشغيل 300 عامل من ذوى القدرات الخاصة

"الصحة العالمية" تصدم الجميع: القضاء على كورونا أمر غير متوقع

فيديو مؤثر|طلاب طب بنى سويف يقيمون ممرا شرفيا لزميلهم.. ورد صادم منه

الرئيس السيسي يتقدم جنازة المهندس شريف إسماعيل رئيس وزراء مصر الأسبق

مسئول إسرائيلي سابق : بوتين وعدني بعدم قتل زيلينسكي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش هتصدق شكلها.. شاهد| 5 صور لـ سالي عبد السلام بوزن زائد

فرق في السرعات.. شاهد| كيف أصبحت بطلة "محامي خلع" بعد فترة اختفاء

ملابس شتوية لافتة.. درة تستعرض جمالها بلوك جديد| شاهد

بسيط بس غالي أوي.. سعر صادم لفستان لقاء الخميسي| شاهد

فيديو

أول تعليق من نادين نسيب نجيم على طلب حبيبها للزواج

9 كيلو من الذهب الخالص.. فستان الزقازيق يثير الجدل على وسائل التواصل|فيديوجراف

خاتم ماسي.. حبيب نادين نجيم يفاجئها بطلب يدها أمام الجميع.. فيديو

«من خير رجال مصر».. ماذا قال الرئيس السيسي عن شريف إسماعيل ؟ "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

أحمد العناني

الحوار الوطني ما بين الآمال والطموحات

عمر الأحمد

المحروسة .. "المبروكة"

المستشار أسـامة الصعيدي

العلاقة الشرعية بين القانون والمجتمع

أحمد سالم

عندما خرجت الكرة من الملعب

اﻟﻤﺰﻳﺪ