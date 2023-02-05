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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لن ترونا إلا معا.. مظاهر الحب بين شعبي مصر والسعودية تجتاح تويتر

صدى البلد

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هاشتاج لن ترانا الا معاً، بين الشعبين الشقيقين مصر والسعودية بهدف التعبير عن الرابط القوي الذي يجمعنا.

 

وجاءت تغريدات متبادلة للتعبير عن الدعم الكامل والحب المتبادل بين تاريخ وحاضر البلدين. 

 

ومن أبرز التغريدات:

يذكر أنه عُقد في العاصمة السعودية الرياض، الاجتماع الخامس للجنة المتابعة والتشاور السياسي بين مصر والمملكة على مستوى وزيري الخارجية.

 

وحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، استعرض الجانبان خلال هذه الجولة العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين على كافة الأصعدة، وأشادا بما تم تحقيقه بين الجانبين من تعاون وتنسيق في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية بما يعزز أمن واستقرار البلدين الشقيقين ويدعم مصالح شعبيهما.

 

كما أكدت المشاورات توافق وجهات نظر ورؤى البلدين الشقيقين إزاء العديد من القضايا والأزمات التي تمر بها المنطقة والعالم، بشكل أكد على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربطهما، واتفاق إرادتهما السياسية الجادة على تحقيق الاستقرار في المنطقة.

السعودية رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر العلاقات العاصمة السعودية الرياض

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