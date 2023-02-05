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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رجل أعمال سعودي: علاقة الشعبين استثنائية .. وهنيئا لمن كانت مصر جارة له

مصر والسعودية واحد
مصر والسعودية واحد

شهدت وسائل التواصل الإجتماعي تظاهرة للحب والمودة بين الشعبين المصري والسعودي، وذلك للتعبير عن العلاقات الوثيقة بين الشعبين الشقيقين.

وكتب رجل الأعمال السعودي منذر آل الشيخ في تغريدة على تويتر: "مصر هنيئًا لمن كانت مصر جارة له ، الكنانة وصية نبينا والمأمون جانبها ، علاقة السعودية مع #مصر قيادة وشعبًا علاقة إستثنائية على مر العصور قل أن تجد مثيلًا لها ، لذا لا تلتفتوا لناعق هنا أو هناك فشعارنا ثابت { #لن_ترونا_الا_معًا }".

وكتب في تغريدة آخرى على تويتر: "لماذا تجد في محاولات ضرب العلاقة بين دول التحالف الرباعي توافق تام بين #محللي_ابو_ريالين ومؤيدي الثورات؟
الجواب :
أمل إعادة الربيع العبري وإحياء #الإخوان لايمكن إلا بضرب ذلك التحالف!!
فاصلة :
العلاقة بين التحالف الرباعي لن تتأثر بتحركات مفضوحة لذا نصيحتي للغربان وفروا جهدكم (:".


وأكد رجل الأعمال السعودي على التآخي والوحدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين منذ زمن بعيد، مؤكدا أن المحاولات المستميتة لحدوث شرخ في العلاقات ليس لها أي مكان ولا موضع للنجاح وكلها تفشل من مهدها. 

التواصل الاجتماعي وسائل التواصل الإجتماعي مصر السعودية ظاهرة عاشت مصر والسعودية مصر والسعودية واحد

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