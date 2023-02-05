بمشاركة 340 قيادة وطالب.. انطلاق ملتقى "إبداع" الرابع لكليات التربية النوعية

شهد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، انطلاق فعاليات ملتقى "إبداع" الرابع لكليات التربية النوعية على مستوى الجامعات المصرية، والذي تستضيفه جامعة الفيوم خلال الفترة من 5 - 9 فبراير الجاري بمشاركة 340 قيادة ومشرف وطالب يمثلون 10 كليات تربية نوعية على مستوى الجامعات المصرية.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، والدكتور طايع عبداللطيف، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، والدكتور عرفة صبري، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عاصم العيسوي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد فتحي، عميد كلية التربية النوعية بالفيوم، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، وعدد من أعضاء هيئة التدريس، ومنسقي الأنشطة الطلابية بالجامعات المشاركة بالملتقى.



في كلمته، أعرب محافظ الفيوم، عن سعادته بالمشاركة في فعاليات هذا الملتقى الطلابي، وترحيبه بجميع المشاركين، متمنياً لهم قضاء أوقات ممتعة في رحاب جامعة الفيوم.

ولفت "الأنصاري" إلى اهتمامه بالأنشطة الفنية والإبداعية مثل الرسم والنحت خلال مراحل دراسته، مؤكداً أهمية الأنشطة الطلابية في دعم قيم التنافس الشريف، وتوطيد أواصر التواصل والتعارف بين الطلاب.



فيما أشاد رئيس جامعة الفيوم، بالدعم المستمر من السيد المحافظ، لجميع الفعاليات التي تنظمها الجامعة، معرباً عن ترحيبه بجميع ضيوف المحافظة المشاركين بالملتقى، وجميع القائمين على التنظيم، موضحاً أن فكرة الملتقى بدأ تنفيذها بجامعة عين شمس التي استضافت الملتقى الأول، تلتها جامعة الإسكندرية، ثم أسيوط، فيما تستضيف جامعة الفيوم الملتقى في دورته الرابعة، والذي يهدف إلى إظهار إبداعات الطلاب ومواهبهم من خلال الفعاليات المتنوعة التي يشملها الملتقى.

وأكد عميد كلية التربية النوعية، أن تنظيم جامعة الفيوم لهذا الملتقى يؤكد إيمان الجامعة بأهمية الأنشطة المتنوعة في تنمية روح الإبداع والابتكار لدى الطلاب، موضحاً أنه سيتم خلال الملتقى تنظيم رحلة ترفيهية، وحفلات سمر، إضافة إلى المسابقات المتنوعة في مجال التربية الفنية في "النحت، والخزف، والرسم، والتصميم، والتصوير الزيتي، والطباعة، والأشغال الفنية،" وفي مجال الاقتصاد المنزلي "الكروشيه، والتريكو، والتطريز، وتصميم الأزياء"، وفي مجال تكنولوجيا التعليم "الفيلم الوثائقي، والبرمجيات التعليمية"، كما تشمل العزف، والغناء الفردي، والكورال، في مسابقات التربية الموسيقية.

وأضاف، أن نحو 300 طالب وطالبة يمثلون جامعات الفيوم، وعين شمس، والإسكندرية، وطنطا، والمنوفية، وبنها، وأسيوط، وبورسعيد، والمنيا، وكفر الشيخ، سيتنافسون في مختلف مسابقات وأنشطة الملتقى، الذي يستمر خمسة أيام، على أن يتم إعلان النتائج وتسليم الجوائز للفائزين في اليوم الأخير من الفعاليات.

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