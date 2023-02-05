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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات..كسرت الـ3 ملايين..فولفو ترتفع لأول مرة بالعام الجديد..وسعر ميني كوبر SEموديل2023 بالسعودية

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

يحتوي السوق المصري للسيارات الجديدة على باقة متنوعة من إصدارات السيارات الحديثة، التي تم إطلاقها في عام 2022 حتى عام 2023، ونالت إصدارات شركة سوزوكي إعجاب ورضاء المواطنين المصريين بفضل ما تحتوي عليه من مميزات وتكنولوجيات حديثة، ومن ضمن هذه السيارات، سيارة سوزوكي سويفت، وسوزوكي سياز، وسوزوكي ارتيجا، وسوزوكي فيتارا، وسوزوكي جيمني.

يتعرض الكثير منا الى العمى المؤقت أثناء قيادة السيارة علي الطرق السريعة، وذلك يعود الى عدم ضبط المصابيح الأمامية بشكل صحيح، ويمكن أن نري الأشجار المتواجدة علي الطريق بدلا من رؤية الطريق الصحيح أثناء السير والتحرك عليه وذلك يعود أيضا الى عدم ضبط الأضواء الأمامية بشكل مستقيم مع السيارة .

تنتمي سيارة ميني كوبر SE موديل 2023 الي فئة السيارات الكهربائية الصغيرة، وهي مقدمة من قبل شركة بي إم دبليو، وتم إطلاق السيارة ميني كوبر SE عام 2020، وتتميز ميني كوبر SE  موديل 2023 باقتصاداتها العالية بالإضافة الي توفر متعة القيادة للسائق وتمتعها بتصميم مثير وعريق .

صدر الجيل الأول من سيارة تويوتا كراون موديل 2023 عام 1955 في اليابان، وتميزت تويوتا كراون بقوة أدائها ومتانة هيكلها، الأن تويوتا كراون في جيلها السادس عشر، حيث قدمت بشكل يجمع ما بين السيارات السيدان والدفع الرباعي، وحرصت شركة تويوتا علي تزويد سيارتها كراون بالمميزات التكنولوجية الحديثة والمتطورة، ولذلك يرغب المواطنون السعوديون في اقتناء كراون بفضل ما تمتلكه من مميزات وأدوات راحة وأمان حديثة .

قام وكيل العلامة التجارية فولفو بالسوق المحلية المصرية لأول مرة في عام 2023 برفع بعض أسعار طرازات فولفو بزيادات تصل إلى 650 ألف جنيه، وذلك بعد التداعيات التي شهدتها سوق السيارات وصناعة السيارات العالمية، وكان منها عدم استقرار سعر الدولار، وغلق الاستيراد، وعدم توافر الرقائق الإلكترونية التي تدخل في صناعة السيارات.

تكشف شركة هوندا اليابانية عن سياراتها هوندا انتيجرا الجديدة كليًا، وتتميز انتيجرا بتصميمها الشبابي والعصري، بالإضافة إلى استهلاكها المناسب للوقود، وتنتمي سيارة هوندا انتيجرا الي فئة السيارات الهاتشباك.

يوجد داخل السوق المصري للسيارات العديد من طرازات سيارات النجمة الألمانية العريقة، ومن ضمن تلك الإصدارات سيارة مرسيدس C180  موديل 2023.

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة باقة متنوعة من السيارات الألماني التي تتميز بهيكلها المتين، ومحركها القوي، وبالتالي يبحث الكثير من المصريين وخصوصا فئة الشباب عن سيارات اعتمادية تساعدهم علي قضاء احتياجاتهم، والتنقل، والذهاب الي أعمالهم بكل سهولة بفضل ما تمتلكه من مميزات، ومن تلك السيارات سكودا فابيا موديل 2003 ، والتي تنتمي الى فئة السيارات الهاتشباك.

سوزوكي 2022 قيادة السيارة ميني كوبر SE تويوتا كراون 2023 فولفو أسعار فولفو هوندا إنتيجرا سعر c180

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