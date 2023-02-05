أثناء الكشف على المرضى.. ضبط شخص انتحل صفة طبيب قلب في المنوفية

تمكنت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة في محافظة المنوفية من ضبط شخص يدير عيادة كأخصائي قلب وذلك بقرية فيشا الكبرى بمركز منوف.

وتبلغ لإدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالمنوفية قيام رجل يدعي (م.م.المصري) بانتحال صفة أخصائي قلب وإدارة عيادة لهذا الغرض بقرية فيشا الكبرى التابعة لمركز منوف .

وشكلت إدارة العلاج الحر لجنة بقيادة الدكتورة شيرين مسعد مدير الإدارة ، والدكتور أحمد الشايب نائب مدير الإدارة ، الدكتورة روان عمران الدكتور محمد موسي الدكتور احمد زكريا مساعدي مدير الإدارة و لجنة من إدارة منوف الصحية الدكتور حسن كمال الدكتور محمد ابو غزالة الدكتور عادل الشهالي وبالتنسيق مع كل من هيئة الدواء المصرية وإدارة الرقابة التموينية و مساعدي رئيس الرقابة التموينية وبصحبة قوة مرافقة من مركز شرطة منوف.

وانتقلت اللجنة المشتركة إلى محل الواقعة وتبين قيام المذكور بانتحال صفة طبيب " أخصائي قلب بكلية الطب جامعة الازهر " و مباشرة حالات مرضية بعيادته الكائنة بالقرية و كذلك بيع و تداول مواد طبية غير مصرح بتداولها من وزارة الصحة و وجود أجهزة طبية سنتريفيوچ و فحص انف و اذن و حنجرة و سماعة طبية و جهاز ضغط و جهاز رسم قلب و جهاز تدليك و أكواب حجامة و سرنجات و أنابيب تحاليل و وعاء بلاستيكي يحتوي علي ديدان من نوع البزاق يستخدمها في عمل جلسات علاجية للمترددين علي عيادته.

كما تبين من بطاقتة الشخصية أنه بدون عمل ، و تم تحريز الأدوية والمستحضرات غير المسجلة بقطاع الصيدلة ومعدة للبيع للمرضي عن طريق مفتش هيئة الدواء الدكتور عبد المنعم سعيد حافظ ، وتم تحريز كافة الأجهزة و دفتر الكشوفات و كذلك دفتر الروشتات الخاصة بالمدعي .

وتم القبض عليه و تحرير محضر رقم ٢٢٧٥ جنح منوف بتاريخ بالواقعة وسيتم عرضها علي النيابة استكمالا للتحقيقات .

وناشدت إدارة العلاج الحر بالمواطنين تحري الدقة وعدم الانسياق خلف أي دعاية ممن يقومون بانتحال الصفة الطبية لكي لا يتعرضوا لأي أذى من جراء ذلك.

ضبط شخص انتحل صفة طبيب قلب في المنوفية

ضبط شخص انتحل صفة طبيب قلب في المنوفية

ضبط شخص انتحل صفة طبيب قلب في المنوفية

ضبط شخص انتحل صفة طبيب قلب في المنوفية

ضبط شخص انتحل صفة طبيب قلب في المنوفية

ضبط شخص انتحل صفة طبيب قلب في المنوفية

ضبط شخص انتحل صفة طبيب قلب في المنوفية

ضبط شخص انتحل صفة طبيب قلب في المنوفية

ضبط شخص انتحل صفة طبيب قلب في المنوفية

ضبط شخص انتحل صفة طبيب قلب في المنوفية

ضبط شخص انتحل صفة طبيب قلب في المنوفية

ضبط شخص انتحل صفة طبيب قلب في المنوفية

ضبط شخص انتحل صفة طبيب قلب في المنوفية

ضبط شخص انتحل صفة طبيب قلب في المنوفية

ضبط شخص انتحل صفة طبيب قلب في المنوفية

ضبط شخص انتحل صفة طبيب قلب في المنوفية

ضبط شخص انتحل صفة طبيب قلب في المنوفية

ضبط شخص انتحل صفة طبيب قلب في المنوفية

ضبط شخص انتحل صفة طبيب قلب في المنوفية

ضبط شخص انتحل صفة طبيب قلب في المنوفية

ضبط شخص انتحل صفة طبيب قلب في المنوفية

ضبط شخص انتحل صفة طبيب قلب في المنوفية

ضبط شخص انتحل صفة طبيب قلب في المنوفية

ضبط شخص انتحل صفة طبيب قلب في المنوفية

ضبط شخص انتحل صفة طبيب قلب في المنوفية