80% من الطلاب.. حقيقة زيادة مصروفات الجامعات الخاصة بداية الترم الثاني.. فيديو

قال الدكتور محمد حلمى الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إن التعاملات المالية في الجامعات الخاصة يحكمها قانون الجامعات الخاصة والذي يقول أن الحركات المالية في الجامعة حق أصيل للجامعات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "جرت العادة في الزيادة تكون في بداية العام الدراسي، ولا يكون هناك زيادة في منتصف العام".

وأشار الدكتور محمد حلمى الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، : "كل رؤساء الجامعات يعرفون الوضع الاقتصادي، لذلك زيادة المصروفات في الوقت الحالي غير وارد"، مؤكدا: "لا توجد أي شكوى بخصوص زيادة المصروفات".

وأكد الدكتور محمد حلمى الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية،: "الزيادات لا تحصل في بداية الترم الثاني"، موضحا: "جزء كبير من الجامعات بدأت في تحصل المصروفات الخاصة بالترم الثاني منذ شهر ديسمبر الماضي".

وتابع الدكتور محمد حلمى الغر، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية،: "ما يقرب من 80% من الطلاب قاموا بدفع المصروفات الخاصة بالترم الثاني".