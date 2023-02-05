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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الأعلى للجامعات: لا تغيير في نسب تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية الترم الثاني

تنسيق الجامعات الخاصة
تنسيق الجامعات الخاصة والاهلية

قال الدكتور محمد حلمي الغُر، أمين المجلس الأعلى الجامعات الخاصة والأهلية، إنه تم فتح باب التقديم بالجامعات الخاصة في الترم الثاني ومستمر حتى 9 فبراير ، مؤكدا أنه يمكن لجميع الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة 2023-2022 والثانوية 2021-2022 - 2021، التقديم في الجامعات الخاصة.

وأضاف "الغر" في تصريح لـ صدى للبلد، أن الحدود الدنيا لكليات الجامعات الخاصة والمقررة للتنسيق، كما هي، ولم تشهد أي تغيير، حيث يتم قبول الطلاب في التيرم الثاني بنفس قواعد القبول والحدود الدنيا المعلنة.
 

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وأكد الغر أنه فيما يخص الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة خلال آخر عامين، راغبي التقديم بتنسيق الجامعات الخاصة، في الترم الثاني، سيكون قبولهم وفق الحد الأدنى للعام الذي حصل فيه الطالب على شهادة الثانوية العامة.

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