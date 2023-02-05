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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم العالي يصدر قرارًا بإغلاق كيانين وهميين بالقاهرة

وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى و البحث العلمى

أصدر الدكتور  أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المُنشأة المُسماة "أكاديمية حلوان لنظم اللغات والإدارة الحديثة"، والكائن مقرها (٦١ شارع عبدالرحمن – حلوان – محافظة القاهرة)، وتدعي قبول جميع المؤهلات (الثانوية العامة، الثانوية الأزهرية، الدبلومات الفنية)، بمجموع 50% دون التقيد بسنة التخرج، وذلك في تخصصات (تكنولوجيا معلومات – نظم برمجة – إلكترونيات – اتصالات)، كما تُروج لنفسها بأنها تمنح شهادة مُعتمدة من إحدى الجامعات المصرية مختومة بشعار الجمهورية.

كما قرر الوزير غلق المُنشأة المُسماة "الأكاديمية الدولية للعلوم التطبيقية"، والكائن مقرها (٣٥ شارع أحمد منسى – حلوان – محافظة القاهرة)، وتُروج لنفسها بأنها تقبل الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة، والدبلومات الفنية بمجموع 50% دون التقيد بسنة التخرج، وأن مدة الدراسة عامان في مجالات (التحاليل الطبية - التمريض – المساحة والخرائط – إدارة الأعمال – السياحة والفنادق)، وتدعي منح شهادة وكارنيه مُعتمدين من جهات مختلفة بختم شعار الجمهورية.

ووجه الدكتور أيمن عاشور باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.

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وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، مُوجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المُقبلة؛ لمُداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه أ. السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مُستمرة في التصدي للكيانات الوهمية تنفيذًا لتوجيهات السيد الوزير، مطالبًا أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أنه صدر قرار وزاري بتشكيل لجنة مُتخصصة لرصد الأنشطة التسويقية للكيانات الوهمية على مواقع التواصل الاجتماعي المُختلفة، حيث ترفع تقاريرها الدورية بشكل أسبوعي لوزير التعليم العالي؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ضد هذه الكيانات الوهمية، مشيرًا إلى أنه في إطار التنسيق مع وزارة العدل تمت زيادة عدد أعضاء لجان الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالي؛ لتكثيف حملاتها خلال الفترة المُقبل.

وأضاف المُتحدث الرسمي أنه تم إعداد قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي للمرحلة الجامعية الأولى (البكالوريوس، الليسانس)، ويتم تحديثها بشكل مُستمر، ونشرها على الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للوزارة، والموقع الإلكتروني للمجلس الأعلى للجامعات، وذلك للاطلاع عليها من جانب الطلاب وأولياء الأمور، حتى لا يقعوا فريسة للكيانات الوهمية، وفي حالة الرغبة في التأكد من شرعية أية مؤسسة أكاديمية، يُمكن الرجوع إلى مواقع التواصل التالية:

● موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
http://mohesr.gov.eg 
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (فيسبوك) 
https://www.facebook.com/MOHESREGYPT 
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (الانستجرام) 
https://www.instagram.com/mohesregypt/ 
● حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع (تويتر)  
https://twitter.com/Mohesregypt 
● قائمة بالمؤسسات التعليمية المُعتمدة من وزارة التعليم العالي
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid02LjXmT6otMtyW7EXJA1D4p6tvhNfu2So2DE3QB9EzfAGrK5UsRRUTPcSYhvNtGqikl&id=100044185308658

وزير التعليم العالي أكاديمية حلوان لنظم اللغات الجامعات المصرية الدكتور ايمن عاشور حلوان محافظة القاهرة

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