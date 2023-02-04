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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الاثنين المقبل.. فحص الطعون المقدمة ضد المرشحين لرئاسة 8 جامعات حكومية

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

يفحص المجلس الأعلى للجامعات الطعون على القوائم المبدئية للمرشحين لمنصب رئيس جامعة وفق الجدول الزمنى للترشح لرئاسة 8 جامعات حكومية وهى جامعات (عـين شمس - بنها - كفـر الشـيخ - سـوهـاج - دمنهور - دمياط - الوادى الجـديد - مطروح) حيث يتم الإعلان يوم الاثنين 6 فبراير موعدا لاجتماع لجنة البت فى الطعون وإعلان القائمة النهائية بأسماء المتقدمين.


وكان أغلق المجلس الأعلى للجامعات أمس الإثنين، باب التقدم بالطعون ضد المرشحين لرئاسة الـ8 جامعات الحكومية.

 

بينما كان قد أطلق المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الموقع الإلكتروني للبنك القومي للمعامل والأجهزة العلمية؛ الذي يتميز بإمكانية تسجيل وتحديث بيانات المعامل والأجهزة الموجودة بالجامعات المصرية، وربطها بقاعدة بيانات البنك القومي للمعامل والأجهزة العلمية، وكذلك التصفح والبحث عن الأجهزة العلمية وخصائصها وأماكن تواجدها على مستوى الجامعات المصرية، بالإضافة إلى التعرف على تكلفة الخدمة التي يقدمها الجهاز البحثي، علاوة على وجود لوحة تحكم Dashboard، وإمكانية استخراج التقارير الإحصائية اللازمة لمُتخذي القرار بالجامعات المصرية.  


وفي هذا السياق أكد الدكتور أيمن عاشور، أن وحدة البنك القومي للمعامل والأجهزة العلمية تم إنشاؤها بقرار المجلس الأعلى للجامعات كوحدة جديدة تابعة لمركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بأمانة المجلس الأعلى للجامعات؛ بهدف بناء قاعدة بيانات للمعامل والأجهزة العلمية الموجودة بالجامعات المصرية، وإتاحة استخدام تلك الأجهزة للباحثين بالجامعات المصرية بما يساعد في ترشيد استيراد الأجهزة الجديدة من الخارج، وذلك في ظل وجود العديد من الأجهزة غير المستثمرة بالجامعات المصرية، وكذلك تشجيع البحوث الجماعية وفرق العمل البحثية بالجامعات المصرية، بالإضافة إلى إمكانية تشغيل الأجهزة العلمية علي أسس اقتصادية لخدمة الجهات التطبيقية داخل وخارج الوطن، مما يعظم من العائد المادي منها لصالح الجامعات المصرية.

المجلس الاعلى للجامعات الأعلى للجامعات وزير التعليم العالى والبحث العلمى التعليم العالي والبحث العلمي

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