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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم العالي ينعي رئيس وزراء مصر السابق

المهندس شريف اسماعيل
المهندس شريف اسماعيل

نعي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، و رؤساء الجامعات، والمراكز والمعاهد البحثية، وقيادات وزارة التعليم العالي، ومنتسبي المجتمع الأكاديمي، فقيد مصر الراحل المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، ورئيس مجلس الوزراء السابق، ورئيس مجلس أمناء جامعة الجلالة ، ورئيس لجنة المراجعة لإنشاء الجامعات الخاصة والأهلية، داعين الله أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة،  ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، جزاء ماقدم لمصر من خالص الجهد والعطاء من أجل رفعة الوطن.

والمهندس شريف إسماعيل من مواليد 6 يوليو 1955، وتخرج من كلية الهندسة قسم الميكانيكا جامعة عين شمس عام 1978.

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شغل منصب وزير البترول والثروة المعدنية ضمن وزارة حازم الببلاوي، واستمر وزيرا للبترول ضمن وزارات إبراهيم محلب الأولى والثانية.

كلفه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل الوزارة في 12 سبتمبر 2015.

تقدم باستقالته في 5 يونيو 2018 بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية وتأدية الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية لفترته الرئاسية الثانية في 2 يونيو 2018.

شريف إسماعيل المهندس شريف اسماعيل فقيد مصر ورئيس مجلس الوزراء السابق جامعة الجلالة الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي Jobs Education

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