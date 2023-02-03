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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ينتهي 9 فبراير .. سجل في تنسيق الجامعات الخاصة والاهلية الترم الثاني

تنسيق القبول بالجامعات
تنسيق القبول بالجامعات

انطلق السبت الماضي تنسيق الجامعات الخاصة والاهلية ، وذلك بعد أن وافق الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي على فتح باب القبول بالجامعات الخاصة والأهلية للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022/2023 بدءًا من السبت الموافق 21/1/2023 على أن ينتهي التقدم يوم الخميس الموافق 9/2/2023.

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد حلمي الغُر أمين مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية والقائم بعمل أمين مجلس فروع الجامعات الأجنبية إلى أن التقدم يشمل كافة الجامعات الخاصة والأهلية، لافتًا إلى أن التقدم لهذه الجامعات يكون مباشرة من خلال بوابة الجامعة الإلكترونية، وفي حال قبول الطالب، فعليه التقدم بكافة مستنداته الورقية للجامعة، مؤكدًا أن التقدم يكون على الأماكن الشاغرة بتلك الجامعات، وعلى الكليات القائمة بالفعل، موضحًا أن التقدم سيكون وفقًا للحدود الدُنيا المعمول بها في الفصل الدراسي الأول، وأن الأولوية في القبول لأسبقية التقدم، والأعلى مجموعًا.

 

وفيما يتعلق بنظام القبول بالجامعات الأهلية الأربع (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة) أكد الغُر أنه يعتمد على حساب المجموع الاعتباري للطالب، والذي يتم احتسابه من خلال مجموع الطالب في الثانوية العامة أو الشهادة المعادلة، مضافًا إليه درجات الاختبار الإلكتروني (70% من مجموع الثانوية العامة أو ما يعادلها + 25% للاختبار المعرفي وفقًا لكل قطاع+5% لاختبار التفكير النقدي) وذلك بعد إجراء اختبارات القبول، من خلال مكتب القبول الخاص بتلك الجامعات.


وأكد الغُر أنه في حالة رغبة الطالب في تغيير جهة اختياره، فعلى الجامعة المسجل بها، القيام بإلغاء تسجيله من على النظام الإلكتروني، حتى يتسنى قبوله بجامعة أخرى.

الجامعات الخاصة البحث العلمي التعليم العالي Jobs Education

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