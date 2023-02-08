بسبب الظروف الصحية..الفنانة ناهد رشدى: توقفت عن التمثيل لسنوات

قالت الفنانة ناهد رشدي، إنها كانت قليلة الظهور فى أعمال فنية لها، بسبب تربيتها لأبنائها ورعايتها لهم، خصوصا فى السنوات الأولى لهم، و أيضا فى سن المراهقة.

واستكملت ناهد رشدي، خلال لقائها ببرنامج الستات مايعرفوش يكدبوا، المذاع على فضائية السى فى سى، إنها أيضا توقفت عن التمثيل مدة ٨ سنين بسبب ظروف صحية مرت بها، و لكنها حاولت ممارسة التمثيل على المسرح، بسبب قرب منزلها من المسرح.

ونوهت الفنانة ناهد رشدى إلى أن، حياتها الشخصية، و اهتمامها لأولادها و عائلتها هي الأهم من التمثيل خصوصا في المراحل التعليمية المختلفة لاولادها، و مدى إحتياجهم لها، و هى اولاويتها الأولى، والمحافظة على عائلتها ليس شيئا سهلا.