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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحقيق فوري.. الصحة تكشف كواليس جولة الوزير المفاجئة في مستشفى القاهرة الجديدة

جولة وزير الصحة
جولة وزير الصحة

كشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، تفاصيل الجولة المفاجئة لمستشفى القاهرة الجديدة ومركز طبي للتجمع الخامس.

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وزير الصحة يوجه بالتحقيق الفوري في مخالفات مستشفى القاهرة الجديدة

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وأضاف حسام عبدالغفار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدم برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأحد، أن وزير الصحة وجه بالتحقيق الفوري في مخالفات مستشفي القاهرة الجديدة، وافادته بالنتائج خلال 48 ساعة.

وتابع الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن هذه الجولة لم يكن مرتبا لها، وبعد حضور الوزير جنازة رئيس وزراء مصر الأسبق المهندس شريف إسماعيل، قرر الذهاب لهذا المستشفى.

وأكمل الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، أن  جولات وزير الصحة تهدف لضبط المنظومة الصحية، والاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين.

الصحة حسام عبدالغفار وزارة الصحة جولة وزير الصحة مستشفى القاهرة الجديدة

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