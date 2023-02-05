محافظ المنوفية: معارض "أهلا رمضان " توفر السلع بأسعار مخفضة

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية أن معارض أهلا رمضان التي أقيمت بنطاق المراكز والمدن والقري شهدت إقبالا كثيفا من المواطنين علي مدار اليوم وذلك لتوافر السلع والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة تفوق مثيلاتها في الاسواق.

وأشار إلي أنه جاري التنسيق لإقامة أكبر عدد ممكن من المعارض والشوادر والتوسع فيها بهدف توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة وغيرها من المنافذ المتنقلة والثابتة في المحافظة .



وقال أبو ليمون أن هناك متابعة علي مدار الساعة لكافة المعارض والشوادرومتابعة أسعار السلع المعروضة من خلال اللجنة المشكلة برئاسة السكرتير العام المساعد للمرور اليومي علي كافة المنافذ وتلافي أية ملاحظات وحلها فورا .

اقبال علي معارض اهلا رمضان

اقبال علي معارض اهلا رمضان

اقبال علي معارض اهلا رمضان

اقبال علي معارض اهلا رمضان

اقبال علي معارض اهلا رمضان

اقبال علي معارض اهلا رمضان

اقبال علي معارض اهلا رمضان

اقبال علي معارض اهلا رمضان

اقبال علي معارض اهلا رمضان

اقبال علي معارض اهلا رمضان

اقبال علي معارض اهلا رمضان

اقبال علي معارض اهلا رمضان

اقبال علي معارض اهلا رمضان

اقبال علي معارض اهلا رمضان

اقبال علي معارض اهلا رمضان

اقبال علي معارض اهلا رمضان

اقبال علي معارض اهلا رمضان

اقبال علي معارض اهلا رمضان

اقبال علي معارض اهلا رمضان

اقبال علي معارض اهلا رمضان

اقبال علي معارض اهلا رمضان

اقبال علي معارض اهلا رمضان

اقبال علي معارض اهلا رمضان

اقبال علي معارض اهلا رمضان

اقبال علي معارض اهلا رمضان

اقبال علي معارض اهلا رمضان

اقبال علي معارض اهلا رمضان

اقبال علي معارض اهلا رمضان

اقبال علي معارض اهلا رمضان

اقبال علي معارض اهلا رمضان

اقبال علي معارض اهلا رمضان

اقبال علي معارض اهلا رمضان

اقبال علي معارض اهلا رمضان