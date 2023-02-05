أستاذ إعلام: الأنشطة في المدراس كشفت المواهب وحفظت مصر من التطرف لسنوات

قال الدكتور حسن علي أستاذ الإعلام بجامعة السويس، إنه تعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن قبل دخوله السنة الأولى في المرحلة الابتدائية، وكان للكتاب الفضل الكبير عليه، وحاولت وزارة التربية والتعليم تنفيذ هذه التجربة في المدارس ذات الفصل الواحد.



وأضاف الدكتور حسن علي خلال لقائه ببرنامج “كنوز الوطن” مع الإعلامي أيمن عدلي، أن الكتاب كان له فضل كبير فى حياته وبالأخص عملية نطق الألفاظ والحروف نحوا وصرفا وذلك بفضل حفظ القرآن الكريم، الأمر الذى دفع به إلى الالتحاق بإذاعة المدرسة ومن هنا عشق الميكروفون وهو فى المراحل الابتدائية ثم الإعدادية إلى الثانوية وبذلك حلمت أن أكون مذيعا فى يوم من الأيام.



وأشار إلى أنه كان يهوى القراءة حتى تمكن من قراءة معظم الكتب الموجودة فى مكتبة المدرسة وأصبح زبونا دائما فى مكتبة المدرسة سواء الإعدادي أو الثانوي.



الأنشطة في المدراس حفظت مصر



وأوضح، أن التكالب على الكتب الخارجية والدروس الخصوصية والمجموع أضاع الهدف من العملية التعليمية تماما.



واستكمل أن الأنشطة في المدارس سواء التربية الزراعية الرياضة أو المسرح المدرسى والموسيقى والغناء هي التى تكون شخصية الطالب وتكشف عن المواهب والنبوغ وهذا الذى حفظ مصر من التطرف سنوات.



