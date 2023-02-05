عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ إعلام: الأنشطة في المدراس كشفت المواهب وحفظت مصر من التطرف لسنوات

الدكتور حسن علي
الدكتور حسن علي

قال الدكتور حسن علي أستاذ الإعلام بجامعة السويس، إنه تعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن قبل دخوله السنة الأولى في المرحلة الابتدائية، وكان للكتاب الفضل الكبير عليه، وحاولت وزارة التربية والتعليم تنفيذ هذه التجربة في المدارس ذات الفصل الواحد.
 

وأضاف الدكتور حسن علي خلال لقائه ببرنامج “كنوز الوطن” مع الإعلامي أيمن عدلي، أن الكتاب كان له فضل كبير فى حياته وبالأخص عملية نطق الألفاظ والحروف نحوا وصرفا وذلك بفضل حفظ القرآن الكريم، الأمر الذى دفع به إلى الالتحاق بإذاعة المدرسة ومن هنا عشق الميكروفون وهو فى المراحل الابتدائية ثم الإعدادية إلى الثانوية وبذلك حلمت أن أكون مذيعا فى يوم من الأيام.
 

وأشار إلى أنه كان يهوى القراءة حتى تمكن من قراءة معظم الكتب الموجودة فى مكتبة المدرسة وأصبح زبونا دائما فى مكتبة المدرسة سواء الإعدادي أو الثانوي.


الأنشطة في المدراس حفظت مصر 


وأوضح، أن التكالب على الكتب الخارجية والدروس الخصوصية  والمجموع أضاع الهدف من العملية التعليمية تماما.


واستكمل أن الأنشطة في المدارس سواء التربية الزراعية الرياضة أو المسرح المدرسى والموسيقى والغناء هي التى تكون شخصية الطالب وتكشف عن المواهب والنبوغ وهذا الذى حفظ مصر من التطرف سنوات.

 

المدرسة القرآن التطرف التربية والتعليم الابتدائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الموعد النهائي لـ انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق | كم سيصل الكيلو؟

دخل في غيبوبة.. نقل فنان شهير إلى المستشفى ووضعه في العناية المركزة

مرتضى منصور يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

قرار عاجل من فيريرا قبل مواجهة فاركو بالدوري بسبب هذا اللاعب

أفشة لم يحرز هدفاً في سياتل.. خالد الغندور يثير الجدل بهذا المنشور

اجتماع بين مرتضي منصور وجمال علام لحل أزمة قيد لاعبي الزمالك.. تفاصيل

كولر حرمه من رقم تاريخي.. لماذا غاب حسين الشحات عن مباراة الأهلي وسياتل؟

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية تضرب مصر خلال ساعات.. فيديو

موضوعات متعلقة

أسرة تنجو من الموت داخل سيارة تسلا سقطت في"منزلق الشيطان" بكاليفورنيا

لحظة هجوم الطائرة الأمريكية على المنطاد الصيني وإسقاطه.. فيديو

مفاجأة لعائلة الطفل المغربي ريان في ذكرى وفاته الأولى |تفاصيل

وصية أب مصري لزوج أبنته تبكي الملايين على السوشيال ميديا.. تفاصيل بالفيديو

ترشيحاتنا

مفاجأة لاتحاد الكرة.. كواليس رحيل الحضري عن تدريب حراس المنتخب الأولمبي

بيان عاجل من أمريكا بعد الهجوم الإلكتروني العالمي

دعاء بعد العشاء ليلة نصف رجب.. هذه الصيغة لا ترد فهل تعرفها؟

صنع في مصر.. تعرف على قرارات مجلس الوزراء حول صناعة التليفون المحمول

سعر بي ام دبليو 420 موديل 2023 في مصر .. صور

منافسة عسكرية خطيرة.. المنطاد الصيني ينذر بحرب باردة بين واشنطن وبكين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توأم ملتصق يخطف الأنظار بفستان زفاف واحد.. شاهد واعرف الحقيقة

بعد ظهورها الجريء برفقة خطيبها.. 5 صورعرضت نادين نجيم للانتقادات

من غير أجهزة .. طرق منزلية طبيعية لتقشير الوجه في دقائق

فأر يوقظ رجلا نائما داخل عربة مترو في أمريكا.. شاهد

فيديو

موعد مباراة الأهلي وريال مدريد وأبرز الغيابات| تفاصيل

فرق في السرعات و64 حصان.. ماذا حدث لأبطال مشهد محامي خلع.. فيديوجراف

احذروا ملك إفريقيا.. ماذا قالت الصحف الإسبانية عن مباراة الأهلي وريال مدريد

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخريج دورات جديدة من المتدربين التابعين لوزارة النقل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ