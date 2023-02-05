أكبر متلقي زرع رئة في إسرائيل: يعقوب ينتظر تجديد اشتراكه في الجيم

نجحت مستشفى "بيلينسون" بإسرائيل، في عملية زرع رئة نهاية شهر يناير المضي، لمسن يبلغ من العمر 80 عام ويدعى يعقوب ألبيير، حيث انه أحد الأشخاص القلائل في العالم الذين خضعوا لزرع رئة في جسده في هذا العمر، مما يجعله أقدم متلقي لزرع الرئة في إسرائيل.



قال ألبير ، وهو أب وجد لأحفاد: "منذ أكثر من عام بقليل ، أصبت بمرض تليف ، ومنذ ذلك الحين كنت موصلا بأسطوانة أكسجين على مدار 24 ساعة في اليوم. لا أمشي أكثر من مترين. حتى ذلك الحين ، كنت أمارس الرياضة كل يوم في صالة الألعاب الرياضية. تم إدخالي إلى المستشفى منذ حوالي أسبوعين بسبب الأنفلونزا التي جعلت الوضع أسوأ ".



ولكن بعد ذلك جاءت المكالمة الهاتفية التي طال انتظارها. تم العثور على تبرع لصالح ألبير من خلال مركز الزرع. توفي رجل في الثلاثين من عمره ووافقت عائلته على التبرع بأعضائه. يقول ألبيير: "لم أصدق ذلك ، أعلم أنهم في عمري لا يفعلون ذلك ، وحتى عندما وصلت إلى أماكن أخرى في العالم ، لم يعطوني أي إجابة"، وفقا لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت".



قبل أيام قليلة خضع ألبير لعملية الزرع وهو الآن يتعافى. يقول: "في سن الثمانين ، تلقيت الحياة كهدية". "حقيقة أنني لا أملك أنابيب في أنفي ، وأنني أتنفس بشكل طبيعي سيغير حياتي من نهاية إلى أخرى. لمدة عام وشهرين لم أغادر المنزل. وأضاف "أنا بالفعل في انتظار العودة إلى التدريب في صالة الألعاب الرياضية ".



وأضاف ألبير أنه إذا التقى بأسرة المتبرع سيشكرهم كثيرا لأن ابنهما أنقذ حياته. التبرع بالأعضاء شيء مهم لا مثيل له".



من جانبه قال الدكتور مردخاي كرامر ، مدير نظام الرئة في المستشفى: "إن عملية زرع الرئة في هذا العمر هي حدث نادر جدا ، فقد تم إلغاء التقييد العمري في إسرائيل والقرار يعتمد على حالة المريض. إنه مخصص لمرضى خاصين حقا مثل يعقوب ، وهو فقط 80 عاما حسب التسلسل الزمني. نعمل وفقا لنظام تسجيل النقاط ، وبغض النظر عن عمره ، الذي أدى إلى انخفاض درجاته قليلا ، استوفى يعقوب معظم المعايير ".



وقال الدكتور دان أرفوت ، مدير وحدة القلب والصدر في المستشفى الذي أجرى عملية جراحية لألبير: "كانت عملية الزرع صعبة ، لكن العملية تمت بسرعة وكان شفائه رائعا. في يوم واحد فقط ، كان يعقوب جالسا بالفعل على كرسي وبدأ يتنفس من تلقاء نفسه. في اليوم التالي للعملية ، كان يتجول بالفعل في الجناح. في الطريق بشكل عام في هذا العمر ، يستغرق الأمر وقتا طويلا للتعافي من العمليات الجراحية ، ولكن مع تقدم سن يعقوب لا يهم. بيولوجيا هو 60 سنة. إنه لمن دواعي سروري أن أرى ذلك. سنحت له الفرصة وأخذها بكلتا يديه ".