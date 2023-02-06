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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الإثنين

اسعار مواد البناء
اسعار مواد البناء

ينشر موقع "صدى البلد"، أسعار الحديد والأسمنت  في مصر،اليوم الإثنين 6 يناير 2023، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري .


ونستعرض أسعار الحديد في مصر اليوم الاثنين على النحو التالي:

 

أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الحديد اليوم الاثنين


سجل سعر حديد عز اليوم الاثنين 28450 جنيه للطن.

استقر سعر حديد بشاي اليوم الاثنين عند 28200جنيه للطن.

وصل سعر حديد العتال اليوم الاثنين 27400جنيهًا للطن.

سجل سعر حديد المصريين اليوم الاثنين 27350جنيه للطن.

بلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم الاثنين  نحو 27350جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد العشرى اليوم الاثنين نحو 27350جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد عطية اليوم الاثنين 27150جنيه للطن.

سجل سعر حديد سرحان اليوم الاثنين  27100جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد المعادي اليوم الاثنين  نحو 27150جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد الكومي اليوم الاثنين  نحو 27200جنيه للطن الواحد.

 

سجل سعر حديد المراكبي اليوم الاثنين  27200جنيه للطن الواحد.

 

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أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الأسمنت اليوم الاثنين:


وسجلت أسعار الأسمنت  اليوم الاثنين ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1945جنيه لطن المسلح.

وسجلت أسعار الأسمنت  اليوم الاثنين ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1900جنيه لطن النصر.

وسجل أسمنت شركة وادى النيل  اليوم الاثنين 1870 جنيها للطن.

وسجل أسمنت السويدي اليوم الاثنين 1975جنيها للطن.


بلغ سعر أسمنت حلوان اليوم الاثنين عند 1935جنيه للطن .

وسجل سعر أسمنت بشركة مصر للأسمنت المنيا اليوم الاثنين 1910جنيه للطن.

وسجل سعر أسمنت بشركة سيناء اليوم الاثنين 1875جنيه للطن.

وسجل سعر أسمنت شركة صناعات مواد البناء اليوم الاثنين 1875جنيه للطن .

وبلغ سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف"العسكرى بني سويف" اليوم الإثنين  1880جنيها للطن.

وهذه الأسعار مواد البناء لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

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