دفع حياته ثمناً لشهامته.. منصور قتله عابر سبيل بعد مد يد العون له| تفاصيل

جريمة مأساوية في محافظة البحر الأحمر..عاش حياته كريماً محباً للخير، لم يتواني لحظة عن مساعدة غيره، ليشتهر بين أهالي منطقته بسمعته الطيبة وأخلاقه الحميدة، وشجاعته الغير معهودة من غيره، ليصطدم الجميع بخبر قتله بطريقة خادعة وبشعة على يد شخص لا تعرف الرحمة طريقاً لقلبه، على الرغم من تقديم يد العون له من الشاب الشجاع، ليرد عليه الكرم بالخسة والندالة، والعون بالخيانة، أنه الشاب الشجاع الكريم منصور. ع، الذي يبلغ من العمر 31 عامًا، ويعمل قهوجي، ويسكن بشارع المصالح بمدينة الغردقة التابعة لمحافظة البحر الأحمر.

عابر سبيل يقتل شاب قهوجي بعد مد يد العون له

بداية الجريمة كانت في احدى المقاهي بشارع المصالح التي يعمل فيها منصور، الذي تفاجأ بدخول شخص عليهم المقهى طالباً منهم مساعدته كغريب وايجاد عملاً له يساعده على كسب قوت يومه، ولشهامة منصور المعهودة وبشجاعة غبن البلد المعروفة عنه، استقبله بقلب رحيم منصتاً له واعداً إياه في مساعدته معتبراً أنه أخاً له.

ليسرع منصور على الفور في شراء الطعام اللازم والجلوس سوياً لتناوله، ثم طمئنه بأنه سوف ينزل معه في المقهى لمشاركته العمل والمكوث في المقهى بعد التشطيب من أجل النوم، ليحول منصور حياة الشاب إلى حالة من السعادة والبهجة.

ولكن دائماً تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، وسيئي النية اللذين ينهشون يد العون التي مدت لهم كثر، فيقابل الشاب الغريب الحسنة بالسيئة ويطعن منصور طعنة نافذة في رقبته، ويتركه غارقاً في دمائه وسرقته ويفر هارباً، ليكتب فصلاً جديداً في الخسة والندالة.

“منصور كان طيب ومحبوب وسط جيرانه”.. كلمات عبر بها جيرانه عن حزنهم لفراق منصور غدرا، كان يبلغ من العمر 31 عاما في ريعان شبابه، كان يعمل بالمقهى محل الجريمة، وأضافوا: “القاتل طرق بابهم فى المقهى طلبا للعمل والطعام، ورأفة بحاله جهز طعاما له وأكل معهم ، ووافقوا على أن يعمل بالمقهى”.

عض الإيد اللي اتمدت له

لكن فجأة باغت الشاب القاتل الضحية بطعنة غادرة ونافذة فى الرقبة اخترقت جانبى الرقبة، ليصاب الضحية بنزيف حاد.

حاول أحد الجيران، ويدعى عيد، ويعمل بالإسعاف، وقف النزيف الذي لم يتوقف، وكانت الدماء تخرج من كل مكان وفشلت محاولات إسعافه، حيث توفى قبل دخوله المستشفى.

وقال أحد الجيران إن الشاب القاتل خرج مسرعا من المقهى بعد طعن منصور، مرددا عبارات غريبة كان أوضحها: "أنا بطل أنا بطل"، مضيفا: “تقريبا شارب شابوه”.

تفاصيل الجريمة والبلاغ

تواصل أجهزة الأمن بمدينة الغردقة جهودها لضبط المتهم بقتل شاب داخل مقهى بشارع المصالح بالغردقة وسط دهشة كبيرة من الحضور، حيث لاذ القاتل بالفرار من المقهى بعد ارتكاب جريمته.

وقررت نيابة الغردقة تكليف أجهزة الأمن بالغردقة، بسرعة ضبط وإحضار المتهم بقتل شاب يعمل في مقهى بشارع المصالح بالغردقة بعد هروبه من مكان ارتكاب الجريمة، وطلب تحريات المباحث حول الحادث، فيما تكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط المتهم لإحالته للنيابة لاستكمال التحقيقات في البلاغ.

وكان اللواء محيي سلامة، مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا من اللواء أشرف البيلي، مدير مباحث المديرية، يفيد بتلقي قسم شرطة ثان الغردقة بلاغًا بمقتل شخص إثر مشاجرة في شارع المصالح بالغردقة يدعى “م. ع”، يبلغ من العمر 31 عامًا، حيث تلقى طعنة في الرقبة من المتهم، وتحرر محضر بالحادث، وتولت النيابة التحقيقات.