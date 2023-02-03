تسبب الزهايمر وأمراضا عصبية.. صيد أسماك القروش عرض مستمر للبيع في الأسواق

على رغم أن القوانين البيئية تجرم وتحرم صيد أسماك القرش ، لما لذلك من أضرار بيئية على صحة الإنسان قبل البيئية إلا أن عمليات صيد اسماك القرش مازالت مستمرة فى إطار عمليات الصيد الجائر التي تهدد البيئة البحرية والمخزون السمكى ، وتباع أسماك القرش بأسواق محافظة السويس على مشهد ومسمع من كافة الجهات المعنية .

بيع اسماك القرش بالاسواق رغم حظر صيدها وتداولها

ورغم وجود قرارات بمنع الصيد والتداول والبيع لأسماك القرش، فضلًا عن توقيع مصر لاتفاقية دولية بحماية هذه الأسماك، إلّا أن هناك من يخالفها ويصطاد أعدادا كبيرة من أنواعها المختلفة فى البحر الأحمر وخليج السويس، ويعرضها للبيع بحلقات الأسماك فى محافظات القناة.

يقول الدكتور محمود حنفى أستاذ البيئة البحرية أسماك القرش المحظور صيدها طبقًا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 كما أن سمكة القرش الواحدة تحقق 8 ملايين دولار لمصر، وذلك لأهميتها الاقتصادية، إضافة إلى أنها تعد أحد العوامل المهمة لجذب للسائحين من هواة ممارسة رياضة الغوص.

وتابع حنفى تلعب دورًا رئيسيًا فى الاتزان البيئى، حيث يعتبرها علماء الأحياء أهم الدلائل والمؤشرات الاتزان البيئى للبحار والمحيطات كما أن هناك تركيزات مرتفعة من الزئبق ومادة "المتيل آلانين" السامة، فى زعانف وعضلات جميع أنواع أسماك القرش، التى تشكل خطرا على صحة الإنسان.

واوضح حنفي: "تتكاثر أسماك القرش ببطء ولديها خصوبة منخفضة ، مما يعني أن لديها عدد قليل جدًا من النسل ، مقارنة بالأسماك التي قد تضع مليون بيضة وتستغرق وقتًا طويلاً لاستعادة واستعادة أعدادها وأنواعها ".

وأضاف أن أسماك القرش تتكاثر بطريقتين اعتمادًا على نوعها ، بما في ذلك ما نسميه الأسماك "الحية" التي تضع بيضها في الرحم وتحتفظ بها لعدة أشهر حتى تفقس بالداخل وتلد ، بينما تضع أنواع أخرى من أسماك القرش أسماكها بيض في الماء مباشرة ، ويمكن أن يعيش البعض لعقود ، بينما قد يعيش البعض الآخر أقل من خمس سنوات .

صيد أسماك القرش خسارة كبيرة

ويرى أستاذ البيئة البحرية أن قتل أسماك القرش في مصر ليس خسارة بيئية فحسب ، بل خسارة اقتصادية فادحة كما حذر حنفي من مخاطر تناول لحوم سمك القرش لاحتوائها على نسب عالية من الزئبق ، وهو معدن ثقيل يسبب مجموعة من الأمراض المستعصية.

وفى وقت سابق دق فريق من العلماء الأمريكيين ناقوس الخطر من تراكم السموم المرتبطة بالأمراض العصبية بتركيزات عالية فى زعانف عضلات أسماك القرش، مما يعرض عشاق هذه اللحوم إلى العديد من المخاطر الصحية وتشير البيانات إلى أن لحوم أسماك القرش قد لا تكون صحية بالقدر الكافى للإنسان، لما تحمله من تركيزات عالية من السموم المرتبطة بالأمراض العصبة مثل الألزهايمر.

وقالت فى تصريحات صحفية سابقة "ديبورا الهريس" أستاذ علم الأعصاب فى جامعة "ميامى" الأمريكية، إن نتائجنا تشير إلى أن البشر الذين يستهلكون أجزاء من لحوم أسماك القرش يصبحون الأكثر عرضة لتطوير الأمراض العصبية.