طالبان تعلن رغبتها المشاركة في اجتماع متعدد الأطراف بشأن أفغانستان في موسكو

قال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد أمس الأحد، إن ممثلا لطالبان (الخاضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية) يجب أن يشارك في اجتماع لوزراء مجالس الأمن بشأن القضية الأفغانية ، من المقرر عقده في موسكو الأسبوع المقبل.



ومن المقرر أن يضم الاجتماع مسئولين أمنيين من آسيا الوسطى وباكستان والهند والصين وروسيا. ومن المتوقع أن يشارك مستشار الأمن القومي الإيراني.



ونقلت قناة 'تولو نيوز' عن مجاهد قوله 'لم تتم دعوة أفغانستان بعد ، لكن تلك الاجتماعات التي تناقش أفغانستان وأفغانستان يجب أن تشملها للدفاع عن موقفها ومناقشة القضايا'.



وقال المبعوث الرئاسي الروسي الخاص لأفغانستان زامير كابولوف لوكالة سبوتنيك إنه من المتوقع أن يشارك أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني في الاجتماع بين كبار المسؤولين الأمنيين الآخرين من المنطقة.

عُقدت الجولة الأخيرة من المشاورات متعددة الأطراف لوزراء مجالس الأمن بشأن القضية الأفغانية في دوشانبي ، طاجيكستان ، في مايو 2022 ، بمشاركة ممثلين من الهند وإيران وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.