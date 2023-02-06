عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

طالبان تعلن رغبتها المشاركة في اجتماع متعدد الأطراف بشأن أفغانستان في موسكو

طالبان
طالبان

قال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد أمس الأحد، إن ممثلا لطالبان (الخاضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب الأنشطة الإرهابية) يجب أن يشارك في اجتماع لوزراء مجالس الأمن بشأن القضية الأفغانية ، من المقرر عقده في موسكو الأسبوع المقبل.


ومن المقرر أن يضم الاجتماع مسئولين أمنيين من آسيا الوسطى وباكستان والهند والصين وروسيا. ومن المتوقع أن يشارك مستشار الأمن القومي الإيراني.


ونقلت قناة 'تولو نيوز' عن مجاهد قوله 'لم تتم دعوة أفغانستان بعد ، لكن تلك الاجتماعات التي تناقش أفغانستان وأفغانستان يجب أن تشملها للدفاع عن موقفها ومناقشة القضايا'.
 

وقال المبعوث الرئاسي الروسي الخاص لأفغانستان زامير كابولوف لوكالة سبوتنيك إنه من المتوقع أن يشارك أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني في الاجتماع بين كبار المسؤولين الأمنيين الآخرين من المنطقة.
عُقدت الجولة الأخيرة من المشاورات متعددة الأطراف لوزراء مجالس الأمن بشأن القضية الأفغانية في دوشانبي ، طاجيكستان ، في مايو 2022 ، بمشاركة ممثلين من الهند وإيران وكازاخستان وقيرغيزستان وروسيا وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.

الأمم المتحدة روسيا أفغانستان باكستان الصين طالبان ايران الأمن القومي مستشار الأمن القومي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الموعد النهائي لـ انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق | كم سيصل الكيلو؟

دخل في غيبوبة.. نقل فنان شهير إلى المستشفى ووضعه في العناية المركزة

اجتماع بين مرتضي منصور وجمال علام لحل أزمة قيد لاعبي الزمالك.. تفاصيل

قرار عاجل من فيريرا قبل مواجهة فاركو بالدوري بسبب هذا اللاعب

كولر حرمه من رقم تاريخي.. لماذا غاب حسين الشحات عن مباراة الأهلي وسياتل؟

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار غزيرة ورعدية تضرب مصر خلال ساعات.. فيديو

الوضع غير مهيأ تماما.. تحذير شديد اللهجة من الأرصاد لمواطني 5 محافظات

توأم ملتصق يخطف الأنظار بفستان زفاف واحد.. شاهد واعرف الحقيقة

موضوعات متعلقة

مظاهرات في كوبنهاجن احتجاجا على مشروع قانون إلغاء العطلة العامة

أردوغان يتهم الغرب وأمريكا بمحاولة التأثير على نتيجة الانتخابات الرئاسية المقبلة

مقتل جندي أمريكي في هجوم صاروخي روسي على أوكرانيا أثناء إجلاء المدنيين

ضابط سابق بالمخابرات: أمريكا كذبت على العالم من أجل غزو العراق

انزعوا سم الكراهية وحققوا السلام والازدهار .. رسالة بابا الفاتيكان قبل وداع جنوب السودان

تركيا: المنظمات الإرهابية تعرقل طريق السويد إلى عضوية الناتو

نفس تكتيك قتل بن لادن.. تفاصيل تصفية سيل 6 لزعيم داعش بالصومال

واشنطن تخطط لفرض عقوبات على شركات صينية بسبب تعزيز أنظمة المراقبة الإيرانية

ترشيحاتنا

مفاجأة مدوية.. بريطانيا تعترف بعدم امتلاك أموال لتحديث جيشها

احترسوا من طقس اليوم| أمطار رعدية وصقيع تضرب البلاد خلال ساعات والأرصاد تحذر

كسرت نصف مليون زيادة.. أسعار فولفو XC60 الجديدة في مصر

أفضل سعر لشراء الدولار  فى مصر اليوم الاثنين 6-2-2023

تقارير: جوجل تعتزم إطلاق نسختها الخاصة من ChatGPT خلال أيام

أمام أصدقائها..أنفلونسر تلتقط أنفاسها الأخيرة بين فكي قرش

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شجار مروع بين أم وابنتها مع موظفي شركة طيران بأمريكا

أغربها بنوع مهمل من البذور.. 6 حيل خارقة تحميك من الإصابة بالخرف

توأم ملتصق يخطف الأنظار بفستان زفاف واحد.. شاهد واعرف الحقيقة

بعد ظهورها الجريء برفقة خطيبها.. 5 صورعرضت نادين نجيم للانتقادات

فيديو

لن تعود مرة أخرى ماضيها خالٍ من الاتهامات.. حيثيات الحكم على منة شلبي في واقعة الحشيش

موعد مباراة الأهلي وريال مدريد وأبرز الغيابات| تفاصيل

فرق في السرعات و64 حصان.. ماذا حدث لأبطال مشهد محامي خلع.. فيديوجراف

احذروا ملك إفريقيا.. ماذا قالت الصحف الإسبانية عن مباراة الأهلي وريال مدريد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ