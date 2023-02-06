أحمد محمد يوسف: المصريون القدماء استخدموا اللبان الدكر في التحنيط .. فيديو

قال الدكتور أحمد محمود يوسف رئيس قسم مواد التعبئة والتغليف بمعهد بحوث الصناعات الكيماوية التابعة للمركز القومي للبحوث، إن تم العثور علي الأواني المستخدمة لعملية التحنيط في أحدي غرف الدفن في أحدي المقابر الفرعونية.

واضاف "أحمد محمود يوسف" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "في المساء مع قصواء" المذاع علي قناة سي بي سي، أن المصريون القدماء استخدموا "اللبان الدكر" في التحنيط، وقريبا سيتم الإعلان عن أسرار التحنيط عند القدماء المصريين.

وتابع الدكتور أحمد محمود يوسف، أن المصريين القدماء كانوا يستخدمون مواد كثيرة جدا في عملية التحنيط مثل زيوت عطرية وغيرها من أنواع أخري.