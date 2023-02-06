هبة قطب تكشف عن عيوب لايمكن تقبلها بالعلاقة الزوجية

نشرت الدكتورة هبة قطب استشاري الصحة الجنسية والعلاقات الزوجية فيديو علي صفحتها عن العيوب التي لا يمكن تقبلها بين المتزوجين .

وقالت هبة قطب هناك عيوب لايمكن تقبلها أو التغاضي عنها حتي إذا كنت تحب شريكك حيث ان الحب لايفيد في هذه الحالات.

وأوضحت أن التعايش مع هذه العيوب قد تكون مضرة للطرف التاني فهي عيوب غير مغفورة وليس لها حل ولا تختفي مع العشرة .

وأشارت هبة إلى أن أول عيب لايمكن تقبله هو الكذب حيث يستطيع الشخص الكذاب الي الخروج من أي مشكلة بالكذب وتاني عيب هو البخل فهو من العيوب التي لا يمكن التأقلم معها ولا يمكن اصلاحها وقد تؤثر علي الحياة الزوجية وتؤثر بالسلب علي علاقة الزوجين.