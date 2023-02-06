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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جثمان الناقد مجدى الطيب يسافر أسوان .. اليوم

مجدي الطيب
مجدي الطيب

يسافر جثمان الراحل الناقد مجدي الطيب، اليوم الإثنين إلى أسوان ويرافقه ولديه مروان وجاسر وشقيقه جمال، وذلك لدفن الجثمان بمقابر العائلة.

وتوفي الناقد الفني الكبير مجدى الطيب، حيث أعلن عن خبر الوفاة هانى سامى المتحدث باسم نقابة المهن السينمائية عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" قائلاً: "البقاء لله الزميل الناقد الكبير مجدى الطيب فى ذمة الله".

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وفاة الناقد الفني مجدي الطيب بعد عملية قلب

الناقد مجدي الطيب من مواليد 28 يونيو 1958 في أسوان - حصل على ليسانس كلية الألسن في اللغة الألمانية عام 1982 - دبلوم الدراسات العليا في النقد الفني من أكاديمية الفنون عام 1987 - حصل على جائزة أفضل مقال نقدي من جمعية الفيلم عام 1985 عن فيلم "وداعاً يا بونابرت"  - كتب العديد من المقالات النقدية والدراسات السينمائية في العديد من الصحف والمجلات والدوريات العربية مثل : "فن" اللبنانية،"المجلة"، "الرجل" السعودية و"الجريدة" الكويتية بالإضافة إلى المطبوعات المصرية: "صوت العرب"،"الموقف العربي"،"الأهالي"،"الدستور"،"روز اليوسف"، "الكواكب"، "الفنون"، "الفن السابع" و"المجلة" المصرية .

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