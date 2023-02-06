5 علامات تحذيرية تخبرك بضرورة شراء موبايل جديد

من المعروف أن الهواتف الذكية لها عمر افتراضي معين يتراوح من 3 لـ 5 سنوات حسب فئة الهاتف إذا كانت متوسطة أو رائدة، ولكن أغلب الهواتف لا تصمد حتى لهذه المدة وبعد استخدامها في سنوات أقل تتعرض لعدد من المشكلات التي تجعل صاحبها في حاجة إلى استبدالها.

وبحسب موقع GizChina فإن هناك عدد من العلامات التحذيرية التي يمكنها أن تخبرك أن الوقت قد حان لتغيير هاتفك الذكي وشراء هاتف جديد :

تدهور عمر البطارية



بعد عدة سنوات من استخدام هاتفك الذكي كل يوم ، تتأثر البطارية بشكل ملحوظ وتبدأ في التدهور، وحينها يعد شراء هاتف ذكي ببطارية ذات سعة كبيرة فكرة جيدة، وعلى الرغم من أن هناك أيضًا العديد من النصائح المفيدة لإطالة عمر البطارية ، ولكن من الحتمي أن تتحلل بمرور الوقت.

اكتمال المساحة المتاحة

ويعد نقص المساحة المتاحة واكتمالها هو السبب الثاني الأكثر شيوعًا لاستبدال هاتفك وشراء هاتف جديد، كما تجدر الإشارة إلى أن قلة المساحة مشكلة عالمية تؤثر على جميع الهواتف الذكية، وهناك أيضا عدد من النصائح وأفضل الممارسات لمساعدتك على لتوفير بعض المساحة بالإضافة إلى الأساليب الواضحة مثل إلغاء تثبيت التطبيقات وإزالة الملفات ومقاطع الفيديو والتطبيقات وما إلى ذلك.

وعلى الرغم من أن توفير مساحة تخزين في بعض الأحيان أمر جيد ، إلا أنه إذا كان عليك حذف أحد التطبيقات لتثبيت تطبيق جديد، أو إذا لم تتمكن من تسجيل مقاطع الفيديو خوفًا من ملء ذاكرتك ، فعليك التفكير بجدية في شراء تطبيق جديد هاتف ذكي بمساحة تخزين أكبر.

البطء الشديد وعدم القدرة على فتح المواقع أو التطبيقات والخروج منها فجأة



وإذا قمت بفتح عدة نوافذ في متصفحك ، أو قمت في نفس الوقت بفتح عدد من التطبيقات الأخرى، فستشعر بالتأخير والبطء في استجابة هاتفك، والأسوأ من ذلك ، أن بعض التطبيقات قد لا تستجيب على الإطلاق قبل الإنهاء المفاجئ.

وهذه نقطة حاسمة بالفعل لأنها لن تكون مسألة طلب تطبيقات بقدر ما ستكون مسألة عدم دعم أنشطتك اليومية.

بعض التطبيقات لم تعد مدعومة أو لم يعد هاتفك مؤهل للتحديثات



ولا يمثل استخدام إصدار قديم مشكلة على أساس يومي ، ولكنه يجعل هاتفك أكثر عرضة للخطر، وتحصل الهواتف الذكية على تحديثات البرامج لفترة أطول من الوقت، من 2-3 سنوات على الهواتف متوسطة المدى إلى 4-5 سنوات للهواتف الرائدة.

كاميرا تقدم جودة سيئة للصور

تتمتع الهواتف الذكية المتطورة بأكبر عدد من الكاميرات المتاحة، وحتى إذا كنت تلتقط صورًا من حين لآخر فقط في ظروف جيدة الإضاءة وجيدة ، ولكن إذا كانت الصور ومقاطع الفيديو التي تقوم بالتقاطها في أغلب الأوقات غالبًا ما تكون مليئة بالضوضاء والتشويش، ففي هذه الحالة ربما تحتاج إلى كاميرا أحدث وأفضل.