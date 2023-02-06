اعتماد جمعية الخطة والموزانة لشركة ويبكو وشركة بدر للبترول عن العام المالى القادم

استهل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جمعية الخطة والموازنة لشركة ويبكو وبدر للبترول للعام المالى 2023/2024 بتقديم العزاء والمواساة ونعى المهندس شريف إسماعيل، مشيراً إلى أن الراحل الكريم كان له بصمات كبيرة فى قطاع البترول وفى مجلس الوزراء.



وأكد الوزير ،خلال جمعية شركة ويبكو ، أن استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية تعمل على زيادة قدرات ورفع كفاءة الموانئ البترولية المتخصصة ومنها ميناء الحمرا البترولى ضمن تحقيق أهداف تحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز ، مشدداً على أهمية الإسراع بالمشروعات الجارية بتوسعات ميناء الحمرا والتى يتوافر لها التمويل الذاتى ، فى ضوء حرص مصر على الاستمرار فى أداء دورها كلاعب رئيسى فى سوق الطاقة إقليمياً وعالمياً والذى يشهد تغيرات جيوسياسية وتحديات كبيرة تحتاج للمزيد من العمل والإنجاز ، خاصة وأن الميناء تتوافر له كافة المقومات الاستراتيجية بدءاً من تسهيلات الحفاظ على الإنتاج ومروراً بمنظومة السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والمنظومة الأمنية ومنظومة البيئة البحرية.



وشهدت الجمعية استعراض المهندس إبراهيم مسعود رئيس الشركة وفريق عمله خطة العمل خلال العام المالى القادم والكميات المتوقع استقبالها وتداولها من الزيت الخام ، كما استعرضت الجمعية المشروعات الجارية فى إطار تطوير التسهيلات والتوسعات وزيادة السعات التخزينية بمنطقة ميناء الحمرا البترولى وموقف التطوير.



وخلال استعراض خطة عمل شركة بدر للبترول بموقع بدر1 بالصحراء الغربية ، التى تديرها شركة ويبكو نيابة عن الهيئة المصرية العامة للبترول ، أكد الملا على الاستمرار فى زيادة وتكثيف أعمالها لتحقيق المزيد من النجاحات خاصة وأن أبناء الشركة يقدمون عملاً جيداً ومتكاملاً فى تعظيم الإنتاج من الحقول المتقادمة ومراعاة خفض التكاليف واستغلال التقنيات الحديثة وتطبيق كافة اشتراطات وإجراءات الصحة والسلامة والبيئة موجهاً الشكر للجميع ، ودعى لمزيد من العمل والإنجاز وإثراء تجربة بدر للبترول الناجحة.



وتم خلال الجمعية استعراض الموقف الحالى واستطاعة الشركة منذ بداية تجربة تنمية الحقول المتقادمة بالجهود الذاتية منذ 2014 وحتى الآن فى إنتاج 9 مليون برميل وزيادة الاحتياطى القابل للاستخراج من 5ر3 مليون برميل إلى 17 مليون برميل بنسبة زيادة 400% ، كما تم استعراض موقف مشروعات رفع كفاءة وتطوير موقع بدر 1.



حضر أعمال الجمعية الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذى لهيئة البترول ونوابه ، والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاستكشاف والمشرف على الاتفاقيات والمحاسب هشام نورالدين رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير و محمد وسام مدير قطاع شئون الغاز بالوزارة .