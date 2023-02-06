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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يتحدى الأزمات أمام فاركو في الدوري المصري

الزمالك
الزمالك

يحل الزمالك ضيفا على فاركو، اليوم الإثنين في تمام الساعة الخامسة مساء، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع رقم 17 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب فرق الدوري المصري، برصيد 29 نقطة، بينما يتواجد فاركو في المركز الـ12 برصيد 16 نقطة.

ويدخل الزمالك مواجهة فاركو رافع راية التحدي، حيث تحاصره العديد من الأزمات، أبرزها عدم قيد الصفقات الجديدة، ورحيل لاعبه إمام عاشور.

كما عاد البرتغالي جيسوالدو فيريرا لقيادة الفريق مجددا، بعد إقالته بسبب نتائج الزمالك مؤخرا وخروجه من بطولة الكأس.

وجاءت قائمة الزمالك لمواجهة فاركو كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي - السيد عطية

خط الدفاع : عمر جابر - مصطفى الزناري - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة - أحمد فتوح .

خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد مصطفى "زيزو" - مصطفى شلبي - إبراهيما نداي.

خط الهجوم : سيف الدين الجزيري - سامسون أكينولا - يوسف أسامة نبيه.

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