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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

رئيس مجلس الشيوخ يطالب الدعاة المتواجدين بالمساجد والكنائس بتبسيط المفاهيم للمواطنين

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ

طالب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الدعاة المتواجدين بالمساجد والكنائس باستغلال فرصة التواجد في ربوع الوطن ، وتبسيط المفاهيم للمواطنين بما يساهم في رفع الوعي  في الشارع العادي لأن هناك فجوة في الخطاب.

وأضاف رئيس مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، لاستكمال مناقشة دراسة بشأن العنف الأسرة وآليات مواجهته المقدمة من النائب محمد هيبة ، أن بعض الالعاب الالكترونية اصبحت منتشرة في عمق الريف المصري، لذا نأمل من أن يشرح المحاضر خطورتها خاصة وأن مقاومتها  لن تتوافر لجهات كثيرة مثل وجود الدعوة في هذا المكان نظرا لتمتعها بالمصداقية في الأماكن التي تتواجد بها سواء كانت كنيسة أو جامع.

وقال عبد الرازق:" إن ما أطالب به يتواكب مع  التأهيل الرائع للدعاة ، ووصول الدعاة  إلى الدراية باللغات والأمور الإلكترونية وهو ما يجعلنا نطلب منهم هذا الأمر، لأنهم  أصبحوا  قادرين  على  شرح اضرار مثل تلك الأمور ".

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ المساجد الكنائس الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

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