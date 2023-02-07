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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

توصية برلمانية بإنشاء منصة إلكترونية تمد الأئمة بمعلومات عن القضايا المجتمعية

صدى البلد

أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ الدراسة البرلمانية الخاصة بالعنف الأسري فيما يتعلق بأسباب والأثار وسبل المواجهة إلى رئيس الجمهورية، وذلك بعد موافقة المجلس على الدراسة البرلمانية.

وجاءت الدراسة المحالة لرئاسة الجمهورية بعدد من التوصيات الدينية نرصدهم في السطور التالية: 

تأهيل الأئمة والدعاة والقساوسة، عبر برامج تدريبية علمية، على تناول قضايا الأسرة، وبث روح المودة والتألف بأسلوب جاذب يلائم الفئات المستهدفة.

إنشاء منصة إلكترونية تابعة لوزارة الأوقاف تتضمن كل ما يحتاجه الخطيب والداعية من قضايا مجتمعية تمس اهتمام الفئات المستهدفة.

رقمنة الإنتاج العلمي بشأن قيم التسامح والمودة والألفة.

رقمنة الإنتاج العلمي الذي يحض على قيم التسامح والمودة والألفة واتاحته على المنصة الالكترونية المخصصة لذلك.

البرلمان المنصة الالكترونية رئيس مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ قضايا الأسرة

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