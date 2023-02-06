عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

20 لاعبًا في قائمة سموحة استعدادا للمصري بالدوري

سموحة
سموحة

استقر أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة على اختيار 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة المصري غدا ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ووقع اختيار أحمد سامي على كل من :-

الهانى سليمان و عمر صلاح و أحمد حكم و اليا سيلا و محمد نادى و شريف رضا و محمد سعد الصباحى و محمد عصام و محمود حليموو حسام حسن و أحمد جمال و أحمد شوشه و بنجامين بوايتنج و زياد طارق و حسين فيصل و دكو دودو و محمد سعيد و أبو بكر محمد ومحمد المغربى و مصطفى سعد " ميسى.

 ويغيب عن الفريق كل من أحمد مصطفي وصديق أوجولا.

وطالب المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة لاعبي الفريق بتحقيق الفوز ومواصلة تحقيق النتائج الايجابية 

الدوري المصري نادي سموحة بطولة الدوري المصري الممتاز احمد سامي حسام حسن أحمد جمال الهاني سليمان الدوري المصري الممتاز سموحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق مثير من خالد الغندور على خسارة الزمالك بثلاثية أمام فاركو

صدمة للزمالك وانتصار للأهلي.. قرار حاسم بشأن عودة محمود كهربا

تعليق مثير من خالد الغندور علي تأخر الزمالك بهدفين أمام فاركو

خالد الغندور يُفجر مفاجأة في قضية محمود كهربا

قرار عاجل من الأهلي فى المغرب قبل مواجهة ريال مدريد

احذروا العاصفة.. أخطر 48 ساعة متبقية في طوبة| رياح عاتية وصقيع

الأردن.. قرار عاجل من التعليم بشأن تأجيل الدراسة

تعليق مثير من إبراهيم سعيد علي خسارة الزمالك أمام فاركو

ترشيحاتنا

قالتلي شكلك وحش.. نجمة ذا فويس تكشف تفاصيل تعرضها للتنمر من شيرين عبدالوهاب

تهديد خطير.. استراتيجية بايدن تتسبب في كارثة بـ أوكرانيا

زلزال سوريا.. قرى دُمرت ووفاة النائب العام

أسهل فوز لفاركو.. تعليق مثير من هاني حتحوت على خسارة الزمالك

اجتماع عاجل بين زيلنسكي وقادة الجيش.. ماذا يحدث في أوكرانيا؟

اتكتبلي عمر جديد.. رحمة طه تشكر الرئيس السيسي على استجابته لعلاجها.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الجريء.. هدى الأتربي تثير الجدل في أحدث جلسة تصوير

زالزال تركيا.. شاهد| صور لانهيار طريق الريحانية بولاية أنطاكيا

بعد الهزة الارتدادية الثانية في تركيا.. طرق تفادي الزلزال أثناء القيادة

بزيادة وزن ملحوظة.. مي نور الشريف تتألق من داخل المتحف المصري

فيديو

استقرار الدولار ومفاجأة الذهب | تفاصيل الأسعار .. فيديو

عشرات الضحايا .. تفاصيل زلزال تركيا وسوريا الذي أرعب المصريين

إزاي نستعد لتوابع الزلزال | نصائح مهمة عليك اتباعها

210ملايين جنيه .. حقيقة بيع فيلا الموسيقار محمد عبد الوهاب وابنته تفجر مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

جاسم مرزوق بودي

أبطال الهِمم.. سامحونا

إلهام أبو الفتح

دعواتي للنادي الأهلي

كريمة أبو العينين

طار في الهوا منطادي

إبراهيم شعبان

بايدن.. أمريكا أولا والجحيم للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ