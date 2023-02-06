20 لاعبًا في قائمة سموحة استعدادا للمصري بالدوري

استقر أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة على اختيار 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة المصري غدا ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ووقع اختيار أحمد سامي على كل من :-

الهانى سليمان و عمر صلاح و أحمد حكم و اليا سيلا و محمد نادى و شريف رضا و محمد سعد الصباحى و محمد عصام و محمود حليموو حسام حسن و أحمد جمال و أحمد شوشه و بنجامين بوايتنج و زياد طارق و حسين فيصل و دكو دودو و محمد سعيد و أبو بكر محمد ومحمد المغربى و مصطفى سعد " ميسى.

ويغيب عن الفريق كل من أحمد مصطفي وصديق أوجولا.

وطالب المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة لاعبي الفريق بتحقيق الفوز ومواصلة تحقيق النتائج الايجابية