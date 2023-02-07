يعد الإقلاع عن التدخين من أصعب الأشياء التى لا يستطيع الكثير من الأشخاص فعلها بسبب إدمان المخ لمادة النيكوتين وعدم القدرة على مقاومة ضغوط الحياة.

نعرض لكم طرق سهلة تساعد فى الإقلاع عن التدخين وذلك وفقا لما ذكره موقع “mayoclinic ”.

س 1: ما الدواء الأفضل للإقلاع عن التدخين؟

وفقا لما نشره موقع هيلثي بالتأكيد الإقلاع عن التدخين ليس بالمهمة السهلة ولكن مع التقنيات الجديدة القادمة أصبح ذلك ممكنًا. لدينا علاجات بديلة للنيكوتين مثل بخاخ النيكوتين وبقع النيكوتين وأدوية، يمكنك أيضًا تجربة تقنيات الاسترخاء أيضًا ، يمكنك تجنب أي شيء "يحفزك" على تدخين السجائر.



س 2: كيف تزيل النيكوتين من الرئتين؟

تمرن يوميًا ، لا تأكل منتجات الحليب ، حافظ على رطوبتك من الداخل ، واستهلك 8 أكواب من الماء يوميًا ، فهذا سيفتح مجرى الهواء.

س 3: ماذا يحدث في الجسم بعد الإقلاع عن التدخين؟

بعد الإقلاع عن السجائر ، يصبح ضغط الدم طبيعياً. يبدأ مستوى الأكسجين في الجسم في الازدياد. سيبدأ مستوى النيكوتين في تدفق الدم في الانخفاض وسيتم إنقاذك من أمراض النوبات القلبية.